Plus d'une douzaine de Serbes ciblés par un logiciel espion mercenaire, selon une association de défense des droits numériques

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* Selon la fondation SHARE, les cibles comprenaient des militants étudiants, des législateurs et un conseiller municipal

* Apple a émis des alertes concernant des logiciels espions le 13 août à l'intention des utilisateurs de 110 pays

* Il s'agit de la plus grande vague de surveillance jamais recensée en Serbie à ce jour, selon la fondation SHARE

(Ajout de commentaires d'un étudiant et d'un expert juridique de Belgrade aux paragraphes 5-6 et 12-14)

par AJ Vicens

Au moins 14 personnes issues de la société civile serbe ont été ciblées par des logiciels espions sophistiqués avant les élections municipales de mars, a déclaré mercredi l’association de défense des droits numériques SHARE Foundation.

Cette vague d’infections par des logiciels espions, découverte en août après qu'Apple AAPL.O a averti des utilisateurs dans 110 pays qu’ils avaient probablement été victimes de logiciels espions mercenaires, constitue la plus importante vague de ce type d’infection jamais recensée en Serbie à ce jour, a déclaré la fondation SHARE dans un communiqué.

Cet incident met en lumière l’utilisation de logiciels espions puissants et intrusifs visant des étudiants et des membres de l’opposition politique dans un contexte électoral controversé, à l’approche des élections nationales.

Parmi les cas confirmés de cibles figurent des membres d’un mouvement étudiant, des militants, des députés de partis d’opposition et une conseillère municipale, a précisé l’organisation. Au moins un appareil a été ciblé par Pegasus, développé par la société israélienne NSO Group, tandis qu’au moins deux appareils ont été ciblés par un logiciel malveillant similaire à NoviSpy, qui avait été révélé pour la première fois par Amnesty International en Serbie en décembre 2024.

Lors d’une conférence de presse à Belgrade, une militante étudiante qui s’est simplement présentée sous le nom de Milica a déclaré avoir reçu une notification indiquant que son téléphone avait été infecté à la mi-août.

« Ils pouvaient accéder au micro et à la caméra du téléphone et les activer pendant que nous prenions notre douche ou que nous parlions de sujets privés. Ce n’est pas normal; ce n’est pas normal que nous n’ayons pas droit à la vie privée », a-t-elle déclaré.

Reuters n’a pas pu déterminer qui était responsable de ces infections présumées. NSO a déclaré ne vendre ses produits qu’aux gouvernements. Ni le gouvernement serbe ni NSO Group n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Dans un rapport publié en janvier, NSO Group a indiqué qu’il collaborerait avec ses clients pour remédier à d’éventuelles violations.

« En cas de non-respect grave ou répété, NSO peut suspendre ou mettre fin à la relation », a déclaré l’entreprise.

LES ÉLECTIONS LOCALES CONSIDÉRÉES COMME UN TEST

Lors d’un incident, un appareil associé à un membre du mouvement étudiant a été ciblé par une version « zero-click » de Pegasus, ce qui signifie qu’aucune interaction de l’utilisateur n’était nécessaire pour l’installer sur l’appareil. NoviSpy a été découvert sur le téléphone d’un membre du mouvement étudiant dont l’appareil avait auparavant été saisi lors d’un interrogatoire de police, selon SHARE.

Ce ciblage a coïncidé avec les élections locales du 29 mars qui se sont tenues dans dix communes, selon SHARE, qui a précisé qu’elles étaient considérées comme un test permettant d’évaluer la capacité des groupes d’opposition politique soutenus par les étudiants à s’organiser et à rivaliser avec les responsables politiques du parti au pouvoir. Ce ciblage numérique pourrait être un avant-goût d’actions similaires en vue des élections législatives prévues en octobre, a déclaré le groupe.

« Ces nouvelles conclusions d’expertise montrent que les militants étudiants serbes continuent d’être la cible de logiciels espions intrusifs », a déclaré Donncha Ó Cearbhaill, responsable du laboratoire de sécurité d’Amnesty International, qui a contribué à l’enquête sur ces infections.

À Belgrade, Ana Toskic Cvetinovic, membre de l’organisation de défense des droits Partneri Srbija et experte juridique, a déclaré que l’utilisation de tels logiciels sans autorisation judiciaire constituait un délit au regard de la législation serbe.

« Le code de procédure pénale prévoit les situations dans lesquelles la surveillance secrète est autorisée… il doit y avoir une décision judiciaire motivée. À notre connaissance, ce n’est pas le cas ici », a déclaré Mme Toskic Cvetinovic.

« Notre Constitution garantit le droit à la protection des données à caractère personnel », a-t-elle ajouté.

Le logiciel espion Pegasus a été installé sur le téléphone d’au moins un étudiant entre décembre 2025 et janvier 2026, selon Bill Marczak, chercheur senior au Citizen Lab, un groupe canadien de surveillance d’Internet qui enquête également sur ces infections. Les mises à jour de sécurité d’Apple ont depuis neutralisé ce logiciel espion, a-t-il ajouté.

John Scott-Railton, un autre chercheur senior du Citizen Lab, a déclaré que les conclusions de son organisation et les notifications d’Apple « révèlent que le mouvement pacifique pro-démocratique serbe est agressivement pris pour cible par un logiciel espion mercenaire à l’approche des cycles électoraux clés de 2026 ».

NSO a été inscrite sur la liste noire par le gouvernement américain en 2021 en raison de préoccupations liées à des violations des droits humains. En 2025, un groupe d’investissement américain a racheté la société, bien que celle-ci continue d’opérer depuis Israël et soit soumise à la réglementation israélienne.

Dans un communiqué, Apple a déclaré avoir envoyé des notifications d’alerte le 13 août aux utilisateurs ciblés dans 110 pays, ajoutant qu’à ce jour, elle avait informé des utilisateurs dans plus de 150 pays au total.