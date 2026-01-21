 Aller au contenu principal
Plumas Bancorp en hausse après l'annonce d'un bénéfice plus élevé au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 20:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier -

** Les actions de la banque communautaire Plumas Bancorp

PLBC.O augmentent de 9,61% à 48,81$

** PLBC a publié mercredi une augmentation du bénéfice du 4ème trimestre, aidé par un revenu d'intérêt net plus élevé

** Le revenu net d'intérêts du 4ème trimestre a augmenté à 6,9 millions de dollars, grâce à la croissance du portefeuille de prêts

** Les dépôts ont augmenté de 32% pour atteindre 1,8 milliard de dollars au cours du trimestre

** Bénéfice net du 4ème trimestre de 1,58 $ par action contre 1,31 $ par action pour la même période de l'année précédente

** Trois courtiers sur trois considèrent l'action comme "achetée" ou "fortement achetée"; leur PT médian est de 52 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, PLBC a progressé de 4,5 % au cours des 12 derniers mois

