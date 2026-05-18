Pluie de dégradations et d'abaissement de cibles de cours pour Regeneron après un échec

Regeneron est victime de lourds dégagements à Wall Street (-10,63%, à 624,02 dollars) après l'annonce de l'échec d'un essai de phase 3 évaluant deux niveaux de dose de Fianlimab, en combinaison avec le Cemiplimab, en traitement de première ligne chez des patients atteints d'un mélanome localement avancé non résécable ou métastatique.

Le laboratoire américain a indiqué que l'essai n'a pas atteint la significativité statistique pour son critère principal d'évaluation, qui était l'amélioration de la survie sans progression, par rapport à une monothérapie par Pembrolizumab. Le groupe précise qu'un essai de phase 3 comparatif direct, également en première ligne dans le mélanome non résécable ou métastatique, évaluant la combinaison à forte dose de Finalimab face à Opdualag est actuellement en cours.

Dans une note, à la suite de cet échec, Jefferies a logiquement retiré ce produit dans le mélanome de son modèle, ce qui conduit à un abaissement de son objectif de cours sur Regeneron de 890 à 870 dollars, tout en gardant une recommandation à l'achat. Le potentiel de hausse n'est plus que de 25%.

Dans le détail, la banque d'investissement américaine estime que cet échec n'est pas si surprenant, d'autant que certains investisseurs pensent que Bristol Myers Squibb "avait eu de la chance" avec son Opdualag, dans la même indication, car le bénéfice statistiquement significatif aurait pu être influencé par un sous-groupe de patients.

En outre, Jefferies met en avant trois catalyseurs pour que le titre Regeneron reparte à la hausse. Il y a une stabilisation de la franchise Eylea aux Etats-Unis, le recentrage des investisseurs et de l'exécution sur les opportunités de pipeline à plus forte probabilité de succès (notamment le Dupixent à action prolongée, en association avec Sanofi, et un traitement contre l'obésité). Enfin, il y a le déploiement stratégique de la trésorerie (environ 18,5 milliards de dollars) pour diversifier le pipeline au-delà de Dupixent et Eylea.

Dégradations et abaissement des cibles de cours

Chez Citigroup, les analystes sont encore moins optimistes avec une recommandation dégradée d'achat à neutre, avec un objectif de cours fixé à 700 dollars.

Pour Leerink Partners, l'avis est désormais à performance de marché, contre surperformance avant l'annonce de l'échec de cet essai de phase 3. La cible de cours est à 641 dollars.

Enfin, chez BMO Capital Markets et JPMorgan, la recommandation reste respectivement à surperformance et surpondérer, mais les objectifs de cours ont été coupés de 900 à 730 dollars pour le premier, et de 950 à 850 dollars pour le second.