Plug Power progresse après l'installation d'un électrolyseur pour un projet d'hydrogène vert en Namibie

17 décembre - ** Les actions du fabricant de piles à hydrogène Plug Power PLUG.O en hausse de 1,3 % à 2,31 $ en pré-marché ** La société a installé un système d'électrolyse GenEco de 5 MW pour le projet d'hydrogène vert de Clean Energy Solutions Nambia afin d'alimenter la production hors réseau ** L'hydrogène généré servira à alimenter des camions, des équipements portuaires et ferroviaires et de petits navires fonctionnant à l'hydrogène dans le port de Walvis Bay (PLUG)

** A la dernière clôture, PLUG a progressé de 7,5 % depuis le début de l'année