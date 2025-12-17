 Aller au contenu principal
Plug Power progresse après l'installation d'un électrolyseur pour un projet d'hydrogène vert en Namibie
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 15:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions du fabricant de piles à hydrogène Plug Power PLUG.O en hausse de 1,3 % à 2,31 $ en pré-marché ** La société a installé un système d'électrolyse GenEco de 5 MW pour le projet d'hydrogène vert de Clean Energy Solutions Nambia afin d'alimenter la production hors réseau ** L'hydrogène généré servira à alimenter des camions, des équipements portuaires et ferroviaires et de petits navires fonctionnant à l'hydrogène dans le port de Walvis Bay (PLUG)

** A la dernière clôture, PLUG a progressé de 7,5 % depuis le début de l'année

