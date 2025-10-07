information fournie par Reuters • 07/10/2025 à 14:45

Plug Power nomme Jose Luis Crespo au poste de directeur général

(Corrige pour dire à partir de mars 2026, pas le 31 décembre)

Plug Power PLUG.O a nommé mardi Jose Luis Crespo au poste de directeur général à compter de mars 2026.