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Plug Power en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 17:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Le titre PLUG.O du fabricant de piles à combustible Plug Power progresse de 2,8% à 2,16 dollars

** La société relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à 15%-16%, contre 13%-15% précédemment

** La société affiche une perte ajustée par action de 7 cents au deuxième trimestre, contre une perte estimée à 8 cents par les analystes – données compilées par LSEG

** PLUG annonce un chiffre d'affaires de 178,3 millions de dollars au deuxième trimestre, supérieur aux estimations de 169,4 millions de dollars

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 11,17% depuis le début de l'année

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