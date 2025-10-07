 Aller au contenu principal
Plug Power chute après la nomination d'un nouveau directeur général
07/10/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions du fabricant de piles à hydrogène Plug Power PLUG.O chutent de 4 % à 3,96 $ avant bourse

** La société nomme Jose Luis Crespo au poste de directeur général, à compter de mars 2026

** Crespo succèdera à Andy Marsh, qui a dirigé PLUG pendant près de deux décennies

** Andy Marsh restera directeur général pendant la période de transition et assumera ensuite le rôle de président exécutif

** À la dernière clôture, les actions étaient en hausse de 93,9 % depuis le début de l'année

