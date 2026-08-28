Plastivaloire voit son CA trimestriel reculer, mais confirme ses objectifs

Plastivaloire affiche un chiffre d'affaires de 175,8 MEUR au titre du 3e trimestre de son exercice 2025-2026 (d'avril à juin 2026), en recul de 6,3% (-6% à taux de change constant) "par rapport à une base de comparaison particulièrement exigeante ( 10,7% au 3e trimestre 2024-2025)".

Le chiffre d'affaires du secteur "Automobile" (pièces et outillages) ressort à 147,3 MEUR, en retrait de 7,9%, alors que le secteur "Industries" renoue avec la croissance ( 3,2%) à 28,5 MEUR, bénéficiant d'une reprise progressive des volumes sur certaines productions.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le fabricant de pièces plastiques complexes voit son chiffre d'affaires reculer de 1%, à 528,5 MEUR (mais avec une légère croissance de 0,2% à taux de change constant), une performance en phase avec les objectifs annuels fixés par le groupe.

Au regard du niveau d'activité depuis le début de l'exercice et de son "solide portefeuille de programmes", Plastivaloire maintient donc ses objectifs pour l'exercice 2025-2026, à savoir un chiffre d'affaires autour de 690 MEUR et une marge d'EBITDA comprise entre 8,5% et 9%.

"Nous restons pleinement mobilisés pour préserver notre performance : nous pilotons nos coûts avec rigueur, nous agissons sur nos achats de matières et nous poursuivons activement nos discussions avec nos clients", commente son directeur général, Antoine Doutriaux.