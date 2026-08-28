 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Plastivaloire voit son CA trimestriel reculer, mais confirme ses objectifs
information fournie par Zonebourse 28/08/2026 à 07:20
Ajouter Boursorama à vos sources

Plastivaloire affiche un chiffre d'affaires de 175,8 MEUR au titre du 3e trimestre de son exercice 2025-2026 (d'avril à juin 2026), en recul de 6,3% (-6% à taux de change constant) "par rapport à une base de comparaison particulièrement exigeante ( 10,7% au 3e trimestre 2024-2025)".

Le chiffre d'affaires du secteur "Automobile" (pièces et outillages) ressort à 147,3 MEUR, en retrait de 7,9%, alors que le secteur "Industries" renoue avec la croissance ( 3,2%) à 28,5 MEUR, bénéficiant d'une reprise progressive des volumes sur certaines productions.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le fabricant de pièces plastiques complexes voit son chiffre d'affaires reculer de 1%, à 528,5 MEUR (mais avec une légère croissance de 0,2% à taux de change constant), une performance en phase avec les objectifs annuels fixés par le groupe.

Au regard du niveau d'activité depuis le début de l'exercice et de son "solide portefeuille de programmes", Plastivaloire maintient donc ses objectifs pour l'exercice 2025-2026, à savoir un chiffre d'affaires autour de 690 MEUR et une marge d'EBITDA comprise entre 8,5% et 9%.

"Nous restons pleinement mobilisés pour préserver notre performance : nous pilotons nos coûts avec rigueur, nous agissons sur nos achats de matières et nous poursuivons activement nos discussions avec nos clients", commente son directeur général, Antoine Doutriaux.

Valeurs associées

PLASTiVALOIRE
2,300 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les uniformes utilisés dans certaines écoles élémentaires de Béziers, dans l'Hérault, présentés le 15 fvérier 2024 ( AFP / Sylvain THOMAS )
    Après deux ans d'expérimentation, ces rares villes qui maintiennent l'uniforme
    information fournie par AFP 28.08.2026 08:03 

    Au Touquet, à Béziers ou à Bonifacio, des élèves feront mardi leur rentrée en uniforme, un moyen de créer un "sentiment d'appartenance" selon les élus de ces quelques communes à maintenir la tenue unique, malgré un flou sur la poursuite du financement par l'Etat. ... Lire la suite

  • Kevin Thozet, Membre du comité dinvestissement de Carmignac. (Crédits: DR)
    Jackson Hole : parler sans prédire
    information fournie par Carmignac 28.08.2026 08:03 

    Par Kevin Thozet, membre du comité d'investissement, Carmignac Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, ouvrira vendredi 28 août à 16h, heure de Paris, le symposium économique annuel de la Fed de Kansas City, à Jackson Hole. Alors que le titre de son intervention ... Lire la suite

  • EIFFAGE : Baissier mais survendu
    EIFFAGE : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 28.08.2026 08:01 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • BNP PARIBAS : La tendance baissière peut reprendre
    BNP PARIBAS : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 28.08.2026 07:58 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,28 -0,12%
CAC 40
8 319,87 0,00%
Or
4 582,21 -0,41%
HAFFNER ENERGY
0,472 0,00%
EUR/USD SPOT
1,16455 -0,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank