Plastivaloire cède sa filiale allemande Karl Hess

(AOF) - Plastivaloire (-2,24% à 1,31 euro) annonce avoir finalisé la cession de 100% de sa filiale Plastivaloire Germany GmbH, qui détient la société allemande Karl Hess et le site de production de Pilsen en République Tchèque, au principal manager de Karl Hess. Le fabricant de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation souligne que cette opération "s'inscrit dans la continuité des actions de rationalisation industrielle et de focalisation sur les activités les plus rentables menées par le groupe".

Cette cession "diminue sensiblement le risque financier du groupe en mettant fin à la garantie donnée aux banques allemandes sur la dette bancaire de Karl Hess et en réduisant l'endettement financier net consolidé du groupe de 34,4 millions d'euros".

Le périmètre cédé représentait environ 90 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'objectif de 760 millions d'euros de chiffre d'affaires annoncé à la fin du mois d'août par le groupe pour 2023-2024.

La sortie du périmètre aura un impact comptable ponctuel au final de l'ordre de -40 millions d'euros (incluant les effets comptables, sans effet majeur sur la trésorerie, de la déconsolidation du périmètre cédé et de la dépréciation totale du goodwill attaché à ces actifs) sur le résultat net du groupe en 2023-2024 (clôture au 30 septembre 2024).

