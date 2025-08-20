Du rouge en vue en Europe avec la "tech" US et avant Jackson Hole

La Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Blandine Henault

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture, dans le sillage de Wall Street qui a souffert du repli des grandes valeurs technologiques, et alors que l'attention se porte sur la politique monétaire américaine à la veille du symposium de la Réserve fédérale (Fed) à Jackson Hole.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,48% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,62% pour le Dax à Francfort, de 0,19% pour le FTSE à Londres et de 0,47% pour le Stoxx 600.

Les investisseurs ont intégré ces derniers jours dans le calme la série de réunions entre Américains, Russes, Ukrainiens et Européens pour tenter de mettre fin au conflit en Ukraine. Si les négociations ont permis des avancées, aucun accord de paix se semble encore se dessiner et la suite reste suspendue à une éventuelle rencontre entre Volodimir Zelensky et Vladimir Poutine que Donald Trump a dit préparer.

L'attention se porte désormais sur la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, qui se tiendra de jeudi à samedi et où le président de la Fed Jerome Powell devrait s'exprimer vendredi. Les récentes données moroses sur le front de l'emploi ont alimenté les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt en septembre alors que la Fed maintient le statu quo depuis décembre dernier.

"La Fed est confrontée à un problème économique à gérer avec une inflation forte et un ralentissement marqué du marché du travail", souligne Olivier Malteste, directeur des investissements chez Yomoni. "A cette difficulté économique, s'ajoute la nécessité pour la banque centrale de marquer son indépendance face aux critiques répétées de Donald Trump à l'encontre de Jerome Powell".

Le président américain a envoyé une nouvelle salve mardi contre le patron de la Fed, estimant qu'il "mettait vraiment à mal" le secteur immobilier et appelant de nouveau à baisser les taux d'intérêt.

A Jackson Hole, Jerome Powell "sera scruté sur sa capacité à infléchir son discours sur l'orientation de la politique monétaire tout en se montrant clair sur l'indépendance de la banque centrale", selon Olivier Malteste.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, entraînée par le repli des grandes valeurs de la "tech" qui ont souffert des craintes entourant l'intervention du gouvernement américain dans le secteur.

L'administration de Donald Trump envisage de prendre une participation de 10% dans Intel et selon des sources, le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, étudie la possibilité que le gouvernement prenne une participation au capital des fabricants de semiconducteurs qui se voient attribuer des aides fédérales pour bâtir des usines aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a cédé 0,12% à 44.859,34 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,67% à 6.405,68 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,5% à 21.304,228 points.

Aux valeurs, Nvidia a perdu 3,5%, son plus fort repli journalier en quatre mois.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo recule de 1,58% à l'approche de la clôture, plombé par la baisse du segment des semi-conducteurs dans la foulée de celui de la "tech" à Wall Street.

Cela pèse aussi sur la tendance en Chine et nourrit des prises de profits après les plus hauts de dix ans touchés en début de semaine.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,09% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,14%.

La Bourse de Hong Kong cède 0,59%.

CHANGES / TAUX

Le dollar se renforce légèrement en amont du symposium de Jackson Hole. Il gagne 0,1% face à un panier de devises de référence.

L'euro abandonne 0,1% à 1,1635 dollar.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans avance de plus d'un point de base, à 4,316%.

PÉTROLE

Les cours du brut évoluent en hausse alors que les investisseurs continuent de suivre les négociations en vue de mettre fin à la guerre en Ukraine, qui pourraient conduire à une levée des sanctions visant le pétrole russe.

Le baril de Brent progresse de 0,3% à 65,99 dollars et celui du brut léger américain (WTI) gagne 0,24% à 62,5 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 20 AOUT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

GB 06h00 Inflation juillet

- sur un mois -0,1% 0,3%

- sur un an 3,7% 3,6%

DE 07h00 Prix à la production juillet

- sur un mois 0,1% 0,1%

- sur un an -1,3% -1,3%

EZ 09h00 Prix à la consommation IPCH juillet

(définitif)

- sur un mois 0,0% 0,3%

- sur un an 2,0% 2,0%

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)