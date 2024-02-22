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Plastic Omnium affiche un Ebitda 2023 en hausse à €900 mlns
information fournie par Reuters22/02/2024 à 07:30

Compagnie Plastic Omnium SE

PLOF.PA :

* L’EBITDA S’ÉLÈVE À €900 MLNS EN 2023 CONTRE €864 MLNS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE S’ÉTABLIT À €163 MLNS EN 2023 CONTRE €168 MLNS IL Y A UN AN

* CA ÉCONOMIQUE DE €11,40 MDS EN 2023 CONTRE €9,48 MDS IL Y A UN AN

* LE CONSEIL D’ADMINISTRATION PROPOSERA, À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 AVRIL, UN DIVIDENDE DE 0,39 EURO PAR ACTION

* AU 31 DÉCEMBRE 2023, L’ENDETTEMENT NET DU GROUPE S’ÉLÈVE À €1,540 MLNS CONTRE €1,669 MLNS AU 31 DÉCEMBRE 2022

* PERSPECTIVES: OBJECTIF DE 3 MILLIARDS D’EUROS DE CA POUR NEW ENERGIES EN 2030

* OBJECTIFS 2024: A L’AMBITION DE SURPERFORMER LA PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE EN 2024

* OBJECTIFS 2024: VISE UNE AMÉLIORATION DE TOUS SES AGRÉGATS FINANCIERS (MARGE OPÉRATIONNELLE), RÉSULTAT NET PART DU GROUPE, CASH-FLOW LIBRE) ET DETTE NETTE

* OBJECTIFS 2024: POURSUIVRA LE DÉPLOIEMENT DE SES PROJETS STRATÉGIQUES TOUT EN RESTANT CONCENTRÉ SUR SA GESTION OPÉRATIONNELLE

Pour plus de détails, cliquez sur PLOF.PA

(Gdansk Newsroom)

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