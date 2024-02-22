Plastic Omnium affiche un Ebitda 2023 en hausse à €900 mlns

Compagnie Plastic Omnium SE
PLOF.PA :
* L’EBITDA S’ÉLÈVE À €900 MLNS EN 2023 CONTRE €864 MLNS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE S’ÉTABLIT À €163 MLNS EN 2023 CONTRE €168 MLNS IL Y A UN AN
* CA ÉCONOMIQUE DE €11,40 MDS EN 2023 CONTRE €9,48 MDS IL Y A UN AN
* LE CONSEIL D’ADMINISTRATION PROPOSERA, À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 AVRIL, UN DIVIDENDE DE 0,39 EURO PAR ACTION
* AU 31 DÉCEMBRE 2023, L’ENDETTEMENT NET DU GROUPE S’ÉLÈVE À €1,540 MLNS CONTRE €1,669 MLNS AU 31 DÉCEMBRE 2022
* PERSPECTIVES: OBJECTIF DE 3 MILLIARDS D’EUROS DE CA POUR NEW ENERGIES EN 2030
* OBJECTIFS 2024: A L’AMBITION DE SURPERFORMER LA PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE EN 2024
* OBJECTIFS 2024: VISE UNE AMÉLIORATION DE TOUS SES AGRÉGATS FINANCIERS (MARGE OPÉRATIONNELLE), RÉSULTAT NET PART DU GROUPE, CASH-FLOW LIBRE) ET DETTE NETTE
* OBJECTIFS 2024: POURSUIVRA LE DÉPLOIEMENT DE SES PROJETS STRATÉGIQUES TOUT EN RESTANT CONCENTRÉ SUR SA GESTION OPÉRATIONNELLE
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(Gdansk Newsroom)
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