Plastic Omnium acquiert l'activité éclairage automobile de Varroc
information fournie par Reuters29/04/2022 à 06:57
29 avril (Reuters) - Compagnie Plastic Omnium SE PLOF.PA :
* PLASTIC OMNIUM ACQUIERT L'ACTIVITÉ ÉCLAIRAGE AUTOMOBILE DE VARROC
* A CONCLU UN ACCORD EN VUE DE L’ACQUISITION DE 100% DE SOCIÉTÉS VLS EN EUROPE, EN AMÉRIQUES ET EN AFRIQUE DU NORD AINSI QUE L’UNITÉ DE R&D DE PUNE EN INDE
* ACQUIERT VARROC LIGHTING SYSTEMS (VLS) DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES S'ÉLÈVERA À ENVIRON 0,8 MILLIARD D'EUROS EN 2021, POUR UNE VALEUR D'ENTREPRISE DE 600 MILLIONS D'EUROS PAYÉE EN NUMÉRAIRE
* CETTE OPÉRATION AURA UN IMPACT LIMITÉ SUR LA MARGE OPÉRATIONNELLE DU GROUPE SUR UNE BASE PROFORMA 2022
* CE PLAN VISE À RAMENER VLS À LA CROISSANCE EN 2022, AVEC UNE MARGE D’EBITDA À DEUX CHIFFRES À COURT ET MOYEN TERME
* UNE VALEUR SIGNIFICATIVE À LONG TERME SERA CRÉÉE POUR LES ACTIONNAIRES, AVEC UN BÉNÉFICE PAR ACTION RELUTIF ATTENDU DANS LES 12 À 24 MOIS SUIVANT LA CLÔTURE
* CRÉATION D'UNE NOUVELLE DIVISION STRATÉGIQUE D'ÉCLAIRAGE EN 2022 COMBINANT AMLS (AMS OSRAM AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS) ET VLS
* LA CLÔTURE DE L'ACQUISITION EST PRÉVUE AU SECOND SEMESTRE 2022
Texte original sur Eikon nNDLb6d073 Pour plus de détails, cliquez sur PLOF.PA
(Rédaction de Gdansk)
Valeurs associées
|Euronext Paris
|+2.55%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer