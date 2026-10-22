Un tableau de Monet vendu 50 millions d'euros à Paris, record pour des enchères d'art en France

Le tableau *Iris* (1924–1925) du peintre français Claude Monet, lors d’une présentation en avant-première de 28 œuvres impressionnistes issues de la collection Schlumberger, dévoilées le 17 septembre 2026, en amont de leur vente prévue le 22 octobre 2026 chez Sotheby’s à Paris ( AFP / LOU BENOIST )

"Iris", un tableau monumental peint par Claude Monet à la fin de sa vie, a été vendu aux enchères pour 50 millions d'euros (frais inclus) jeudi à Paris et devient l'oeuvre d'art la plus chère jamais vendue aux enchères en France, selon la maison Sotheby's.

Cette toile du maître de l'impressionnisme était présentée au public pour la première fois. Elle avait été estimée entre 22 et 30 millions d'euros avant la vente.

Ce tableau de grandes dimensions (haut de 1,60 mètre et large de 1,80 mètre) n'avait jamais quitté l'hôtel particulier de la famille Schlumberger à Paris. Elle n'était connue qu'à travers une photographie en noir et blanc.

Il avait été acquis par Jeanne Schlumberger (1889-1983), "une brillante collectionneuse d'art", auprès de la famille du peintre, selon Thomas Bompard, codirecteur du département Moderne et Contemporain à Sotheby's France.

"Iris" était estimé entre 22 et 30 millions d'euros, soit "la plus haute estimation jamais attribuée à une peinture présentée aux enchères en France, avait indiqué Sotheby's lors de la présentation de la vente en septembre.

Trois peintures de Paul Cézanne classées "trésors nationaux" ont par ailleurs été retirées de la vente quelques heures avant le début des enchères "dans la perspective de leur retour dans la ville natale de l'artiste, Aix-en-Provence", indique Sotheby's.

Ce retour est le fruit d'un échange "entre les actuels propriétaires et la ville d'Aix-en-Provence, qui, avec le soutien du Ministère de la Culture, envisage l'acquisition de ces œuvres pour le Musée Granet", poursuit la maison de vente américaine.

Une autre vente aux enchères était organisée jeudi par la maison Christie's. Vingt-six oeuvres ont été adjugées, dont deux tableaux de Claude Monet, "Bord des falaises à Pourville", vendu pour 12,7 millions d'euros et "Trois pots de tulipes", pour 3,1 millions d'euros.

Une oeuvre de Pierre-Auguste Renoir, "Jeunes filles au bord de la mer", a été adjugée à 5,8 millions d'euros et "Nature morte au gruyère" de Pablo Picasso à 3 millions d'euros.

Le montant total de la vente de Christie's est de 41,6 millions d'euros (frais inclus).

Basée aux Etats-Unis, Sotheby's fait partie des deux plus grandes maisons de vente du globe avec sa rivale britannique Christie's.