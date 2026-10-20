Planisware mise sur les partenariats pour nourrir sa croissance

Planisware, spécialiste des plateformes SaaS B2B basées sur l'IA pour la Project Economy, annonce faire évoluer sa stratégie mondiale de partenariats, avec la création d'une organisation dédiée et le lancement de nouveaux programmes de partenariats.

La société explique que cette initiative, qui s'appuie sur plus de 25 partenaires déjà intégrés, vise à accroître ses capacités de mise en oeuvre, sa couverture géographique et son expertise sectorielle afin d'accompagner sa prochaine phase de croissance.

Alors que les organisations du monde entier continuent d'investir dans des initiatives de transformation, Planisware a régulièrement renforcé ses équipes et sa présence locale au cours des dernières années afin d'accompagner ses clients, où qu'ils opèrent et quel que soit leur niveau de maturité en matière de gestion de projets.

Pour renforcer encore cette stratégie, Planisware s'est doté d'une organisation mondiale dédiée aux partenaires et a lancé une nouvelle génération de programmes visant à développer l'expertise technique, fonctionnelle et sectorielle au sein de son écosystème, associant son savoir-faire à celui de cabinets de conseil de premier plan, d'intégrateurs tiers et de partenaires spécialisés.

Cette approche complète son modèle de relation directe avec ses clients et lui permet d'accroître ses capacités de mise en oeuvre tout en maintenant des relations étroites avec eux et en leur offrant l'accès à une expertise spécialisée et à un soutien local.

Afin de garantir une qualité d'exécution homogène au sein de son écosystème en expansion, Planisware introduit aussi des programmes renforcés de formation, d'accréditation et de certification technique et fonctionnelle. Ces initiatives permettront aux partenaires de disposer de l'expertise nécessaire pour accompagner les clients tout au long de leurs projets de transformation.