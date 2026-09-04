Planet Labs en hausse grâce à la révision à la hausse de ses prévisions et à son offensive dans le domaine de la surveillance des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions de la société d'imagerie satellite Planet Labs PL.N progressent de 12,5 % à 20,7 dollars avant l'ouverture du marché

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 , les portant à 430 à 441 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 425 à 441 millions de dollars

** La société envisage de se développer dans le domaine de la surveillance des centres de données, selon Bloomberg News

** Ces résultats s’expliquent par la hausse de la demande de services satellitaires et par la multiplication des opportunités de contrats – Will Marshal, directeur général

** PL annonce un chiffre d’affaires de 116,1 millions de dollars au deuxième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 104,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Neuf des douze sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, et trois "conserver"; le cours-cible médian s'établit à 40 dollars

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de 7 % depuis le début de l'année