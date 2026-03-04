 Aller au contenu principal
Wall Street parvient à surmonter les incertitudes liées à la guerre au Moyen-Orient
information fournie par AFP 04/03/2026 à 22:33

Un opérateur à la Bourse de New York, le 2 mars 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, mettant de côté les craintes inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient, aidée par des données économiques meilleures qu'attendues aux Etats-Unis.

Le Dow Jones a gagné 0,49%, l'indice Nasdaq a pris 1,29% et l'indice élargi S&P a avancé de 0,78%.

La veille, les cours avaient terminé dans le rouge, plombés par les craintes quant à l'envolée des prix du pétrole et leur possible répercussion sur l'inflation.

"Si chaque nouvel événement tend à générer incertitude et inquiétude, l'histoire montre systématiquement que les marchés sont beaucoup plus résilients que ne le pensent la plupart des investisseurs", estime George Smith, de LPL Financial.

L'analyste pointe des "réactions immédiates des marchés parfois brutales, mais souvent de courte durée".

Après deux jours de forte hausse, les cours du pétrole se sont d'ailleurs stabilisés mercredi.

Pour Jack Ablin, de Cresset, "plusieurs facteurs" expliquent la bonne santé du marché boursier américain.

Il met notamment en avant auprès de l'AFP la production américaine de brut, supérieure à 13 millions de barils par jour "ce qui signifie que les prix du pétrole pourraient augmenter, mais qu'il n'y aura pas de pénurie".

"L'administration Trump a cherché à apaiser les inquiétudes concernant l'approvisionnement énergétique", ajoute Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Le président des Etats-Unis a déclaré mardi que la marine américaine pourrait escorter des pétroliers "si nécessaire" à travers ce passage stratégique. Son ministre des Finances a annoncé mercredi que "d'autres annonces" étaient programmées.

En parallèle, "les investisseurs ont pris connaissance" d'un certain nombre d'indicateurs économiques "qui leur ont fait pousser un soupir de soulagement", assure Jack Ablin.

Les créations d'emplois dans le privé ont accéléré le mois dernier aux Etats-Unis à 63.000, selon l'enquête régulière ADP/Stanford, soit plus qu'anticipé par les analystes.

L'activité dans le secteur des services a aussi connu une croissance supérieure aux attentes, atteignant un plus haut depuis 2022, selon l'indice ISM.

Les investisseurs attendent désormais principalement le rapport officiel sur l'emploi de février, publié vendredi.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l'Etat américain à 10 ans se tendait encore, évoluant autour de 4,09% contre 4,06% la veille en clôture. Vendredi, avant le début de la guerre au Moyen-Orient, il était de 3,94%.

Côté entreprises, le spécialiste de l'informatique à distance ("cloud") CoreWeave a grimpé de 7,75% à 79,50 dollars après l'annonce d'un partenariat pluriannuel avec la start-up d'intelligence artificielle (IA) générative Perplexity.

Le laboratoire Moderna s'est envolé de près de 16% à 57,80 dollars, porté par l'annonce d'un accord pour résoudre un litige concernant son vaccin contre le Covid-19.

Les titres associés au secteur des cryptomonnaies ont profité de la hausse du bitcoin , à l'image des plateformes d'échange Coinbase (+14,57%) et Robinhood (+8,07%) ou du "mineur" (créateur de monnaie numérique) Riot Platforms (+8,11%).

La chaîne de prêt-à-porter à bas coûts Ross Stores a pris 8,03% à 213,52 dollars, profitant de performances financières meilleures qu'escompté pour le quatrième trimestre.

Nasdaq

Valeurs associées

BTC/USD
73 469,9488 USD CryptoCompare +7,62%
COINBASE GLB RG-A
208,9300 USD NASDAQ +14,57%
ROBINHOOD MARKETS
82,2100 USD NASDAQ +8,07%
ROSS STORES
213,5200 USD NASDAQ +8,03%
S&P GLOBAL
445,565 USD NYSE +0,35%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

