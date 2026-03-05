 Aller au contenu principal
Wall Street en hausse, avec la "tech" et espoir pour le pétrole
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 00:17

Wall Street en hausse mercredi en dépit du conflit au Moyen-Orient

Wall Street en hausse mercredi en dépit du conflit au Moyen-Orient

par Sabrina Valle

La Bourse de New York a ‌fini en hausse mercredi, rebondissant après ses pertes de la veille, alors que des informations signalant une potentielle volonté ​de l'Iran de négocier avec les Etats-Unis et la promesse de Donald Trump de stabiliser le marché pétrolier ont apaisé les inquiétudes des investisseurs.

L'indice Dow Jones a gagné 0,49%, ou 238,14 points, à 48.739,41 points.

Le S&P-500, plus large, a ​pris 52,87 points, soit 0,78%, à 6.869,50 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 290,79 points (1,29%) à 22.807,48 points.

Après s'en être détournés, les investisseurs ​ont eu mercredi un regain d'intérêt pour les valeurs technologiques, ⁠qui ont contribué à ramener le Nasdaq nettement dans le vert.

De son côté, le S&P-500 est resté ‌proche de son record de clôture, établi en janvier dernier, aidé en cela par des éléments rassurants à propos de l'économie américaine.

L'indice considéré comme le niveau de peur à Wall Street ​a reculé d'environ 10% durant la séance, ‌après s'être établi mardi à un pic depuis novembre dernier, signe que les traders ⁠s'attendent à moins de turbulences à court terme en dépit du conflit au Moyen-Orient.

Wall Street a pris note avec soulagement d'informations du New York Times selon lesquelles des agents des services iraniens du renseignement ont noué des contacts indirects ⁠avec la CIA au lendemain ‌des premiers bombardements israélo-américains en Iran. Toutefois, d'après le journal, des représentants américains ont dit ⁠douter de la volonté de l'administration Trump ou de Téhéran d'opérer une désescalade à court terme.

Reste que l'annonce par ‌Donald Trump de la mise en place d'une escorte américaine pour les pétroliers traversant le détroit ⁠d'Ormuz a apaisé les inquiétudes des marchés.

Avec cette mesure, la Maison blanche réduit les ⁠craintes de perturbations majeures sur ‌le marché pétrolier qui sont à même d'engendrer une flambée des prix de l'énergie et d'alimenter l'inflation, a commenté Jim ​Awad, cadre dirigeant de Clearstead Advisors LLC, à New York.

Cela ‌a motivé les investisseurs à se tourner à nouveau vers les technologies, dont les valeurs avaient subi des replis le mois dernier et ​étaient donc moins coûteuses, a-t-il dit. "Le marché redevient quelque peu optimiste, alors qu'il va être testé dans les prochaines semaines (...) Il faut être réaliste et ne pas s'emballer", a-t-il ajouté.

La Réserve fédérale (Fed) a déclaré dans son "livre beige", ⁠publié dans l'après-midi, que l'activité économique aux Etats-Unis avait légèrement progressé, notant également une stabilité du marché de l'emploi ces dernières semaines ainsi que des pressions inflationnistes continues sur les prix.

(Rédigé par Jean Terzian)

