Bourse : dans quelles entreprises du CAC40 investir lorsque les marchés financiers chancellent ?

Faut-il profiter de la conjoncture actuelle pour investir sur le CAC 40 ? ( Crédits photo: © Fox_Dsign - stock.adobe.com)

Avec ses annonces imprévisibles, le président américain Donald Trump souffle le chaud et le froid. Depuis début avril, les bourses mondiales en paient le prix avec des évolutions erratiques. Dans ce contexte, vers quelles actions du CAC40 se tourner ?

Depuis le début du mois d'avril, les bourses mondiales sont en baisse. Et la récente annonce de Donald Trump de suspendre en partie l'application des nouveaux droits de douane n'a pas totalement rassuré les investisseurs, qui sont encore nombreux à redouter un nouveau changement de cap du président des Etats-Unis. Plusieurs experts interrogés par le site d'information financière MoneyVox et par Les Echos restent néanmoins confiants vis-à-vis de l'avenir de certaines valeurs du CAC 40.

Une baisse des marchés financiers qui crée des opportunités d'investissement

Interrogé par MoneyVox le lundi 7 avril, Dorian Abadie, analyste bourse chez Meilleurtaux Placement, estime que la baisse des cours boursiers peut constituer une véritable opportunité d'investissement : "Ce sont les soldes. De très belles actions sont massacrées en ce moment". Il cite ainsi en exemple Schneider Electric, Air Liquide, LVMH ou encore Total : "Ce sont des fleurons qui aujourd'hui sont à -15 %, -20 %, voire plus par rapport à leurs plus hauts historiques atteints en 2024 notamment".

Pour lui, malgré le contexte actuel, "il existe bel et bien des actions aux fondamentaux solides et qui sauront traverser la tempête". Même point de vue pour les analystes de Morningstar interrogés par Les Echos, et qui citent par exemple parmi les valeurs intéressantes à suivre Bureau Veritas, Capgemini, Renaul, Stellantis, qui a néanmoins perdu 3,91 % au cours de la semaine dernière après l'annonce d'une baisse de ses livraisons de 9 % au cours du premier trimestre 2025, ou encore STMicroelectronics.

Ces secteurs d'activité à privilégier pour investir en bourse

De manière globale, certains secteurs d'activité sont moins soumis aux variations de la bourse que d'autres. C'est par exemple le cas des télécoms, de la santé, ou encore des produits de consommation courante, comme l'explique Jocelyn Jovene, analyste chez Morningstar, aux Echos. Pour Bertrand Lamielle, les actions liées à l'industrie et à la finance sont également à garder en tête lorsque l'on souhaite investir en bourse malgré la baisse générale des cours.

La directrice générale de la société de gestion Zenith AM, Muriel Tailhades, cite par ailleurs les moyennes capitalisations européennes. Plusieurs experts du milieu boursier évoquent également, sur du long terme, le secteur d'activité des énergies renouvelables. Enfin, l'industrie de la défense, qui fait l'objet d'un intérêt renouvelé de la part de nombreux pays européens, est à considérer par les épargnants à la recherche de leurs futurs investissements sur les marchés financiers.

Des investissements en bourse à envisager sur du long terme

Dans un entretien accordé aux Echos, Bertrand Lamielle, directeur général de Portzamparc Gestion, explique que "dans une période de crise aiguë, il faut éviter de laisser les nerfs prendre le dessus et de se mettre à tout acheter ou à tout vendre". Les investisseurs qui veulent acheter des actions cotées doivent donc garder en tête le contexte actuel et la nécessité d'envisager leur placement sur un horizon minimum de 5 ans.

Dorian Abadie, de son côté, met en avant un mode d'investissement qui peut s'avérer être un précieux allié des épargnants : les versements programmés . Le principe ? Chaque mois, l'investisseur place la même somme d'argent. Un système qui permet de lisser le prix d'achat des titres financiers sur la durée, et donc de limiter les effets de la volatilité de la bourse sur son portefeuille d'actions. L'analyse de Meilleurtaux Placement rappelle également qu'en période de baisse brutale, "il ne faut pas vendre".