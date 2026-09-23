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PJT recrute Evans, ancien responsable des fusions-acquisitions chez Goldman Sachs UK, pour son bureau de Londres
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 15:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PJT Partners PJT.N a recruté Owain Evans, anciennement chez Goldman Sachs GS.N , en tant qu'associé au sein de son bureau londonien. Cette nomination vise à renforcer ses activités de conseil au Royaume-Uni, a déclaré unporte-parole de PJT.

Cette embauche vient renforcer l’activité de transaction de la société au Royaume-Uni, où elle a participé à plusieurs opérations de grande envergure, notamment le rachat d’easyJet par Apollo, le conseil apporté à Comcast dans le cadre de l’acquisition d’ITV Media & Entertainment par Sky, ainsi que le conseil fourni au conseil d’administration d’Intertek Group concernant l’offre d’EQT de 10,9 milliards de livres sterling (14,46 milliards de dollars).

* M. Evans, qui occupait jusqu’à récemment le poste de codirecteur des fusions-acquisitions au Royaume-Uni chez Goldman Sachs, devrait rejoindre PJT dans le courant de l’année,a indiqué leporte-parole . Il a passé 15 ans au sein de la banque américaine, qu’il avait rejointe en 2011 après avoir quitté Morgan Stanley.

* Au cours des deux dernières années, M. Evans a conseillé la vente de Permanent TSB à BAWAG, celle de Deliveroo à DoorDash, et a participé à la défense d’Anglo American contre la tentative de rachat de BHP.

(1 dollar = 0,7537 livre sterling)

Fusions / Acquisitions

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GOLDMAN SACHS GR
936,260 USD NYSE -1,45%
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