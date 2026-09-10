PIZZORNO : Résultats semestriels 2026 solides

Chiffre d'affaires du premier semestre en croissance de +4,9%

EBE [1] à 23,4 M€ soit 16,6% du chiffre d'affaires

à 23,4 M€ soit 16,6% du chiffre d'affaires Structure financière solide avec 99,5 M€ de trésorerie et placements en actifs financiers [2]

Carnet de commandes [3] de 1,0 Mrd€ au 31 août 2026

Les comptes semestriels condensés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration de PIZZORNO Environnement qui s'est réuni le 10 septembre 2026. Les procédures d'examen limité des comptes semestriels condensés ont été effectuées par les Commissaires aux comptes, leur rapport est en cours d'émission. Le rapport financier semestriel 2026 sera mis à disposition et diffusé auprès de l'AMF dans les meilleurs délais.

Données consolidées en M€ S1 2025 S1 2026 Chiffre d'affaires 133,9 140,4 Excédent Brut d'Exploitation 1 12,4 23,4 En % du CA 9,3% 16,6% Dotation aux prov. et amort. nets des reprises 5,3 (17,9) Résultat opérationnel courant 17,7 5,4 En % du CA 13,2% 3,8% Autres produits et charges opérationnels 0,1 - Résultat opérationnel 17,8 5,4 En % du CA 13,3% 3,8% Coût de l'endettement financier net 0,1 - Autres produits et charges financiers 1,2 - I.S. (2,1) (1,3) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession - - Résultat net de l'ensemble consolidé 17,0 4,2 Résultat net part du Groupe 16,8 4,1 Flux net de trésorerie lié aux Opérations d'investissements (33,7 (20,9) Capacité d'Autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 11,4 22,8

Une activité en progression de +4,9 % au premier semestre 2026

Au premier semestre 2026, le chiffre d'affaires consolidé de PIZZORNO Environnement s'établit à 140,4 M€, en hausse de 4,9% par rapport au premier semestre 2025.

L'activité Propreté poursuit sa dynamique de croissance, avec un chiffre d'affaires en progression de 7,1% à 119,7 M€, porté notamment par les renouvellements de contrats intégrant de nouvelles prestations ainsi que des révisions de prix.

L'activité Traitement-Valorisation réalise un chiffre d'affaires de 20,7 M€, en recul de 6,5% sur les six premiers mois de l'exercice. Cette évolution reflète principalement une diminution des tonnages reçus.

Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de l'UVE de Toulon, l'activité Zephire [4] enregistre un chiffre d'affaires de 17,7 M€ au 30 juin 2026.

Une performance opérationnelle avec une marge d'EBE de 16,6%

Pour rappel, au cours du premier semestre 2025, le Groupe avait conclu un protocole d'accord avec le Royaume du Maroc relatif au règlement de créances existantes. Cette transaction avait généré un impact global (avant IS) de 12,8 M€, ventilé comme suit :

Une reprise des provisions à l'égard des collectivités initialement constatées pour 21,9 M€,

La constatation de la perte définitive des créances non encaissées pour 9.1 M€.

Au premier semestre 2026, l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 1 atteint 23,4 M€, soit une marge de 16,6%. Le résultat opérationnel courant s'élève à 5,4 M€ sur le semestre et la marge opérationnelle courante atteint 3,8%.

Au 30 juin 2026, le coût de l'endettement financier net ainsi que les autres produits et charges financiers demeurent non significatifs.

Après prise en compte d'une charge d'impôts (-1,3 M€), le bénéfice net part du Groupe ressort à 4,1 M€ au premier semestre 2026.

Une structure financière très solide

Au premier semestre 2026, les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles s'élèvent à 18,8 M€, intégrant une capacité d'autofinancement (après coût de l'endettement financier net et impôt) de 22,8 M€.

À fin juin 2026, le Groupe conserve une structure financière solide. La trésorerie et les placements en actifs financiers 2 s'élèvent à 99,5 M€, contre 108,8 M€ au 31 décembre 2025. L'endettement financier net s'établit à 11 M€ au 30 juin 2026 (en tenant compte des placements en actifs financiers 2 ) .

Ces indicateurs témoignent une nouvelle fois de la robustesse financière du Groupe, qui dispose ainsi des moyens nécessaires pour poursuivre son développement et aborder ses perspectives futures avec confiance et sérénité.

Un carnet de commandes 3 de 1,0 Mrd€

PIZZORNO Environnement confirme sa bonne dynamique commerciale qui se traduit par un carnet de commandes 2 exclusivement composé de contrats fermes, qui atteint 1,0 Mrd€ au 31 août 2026.

Ce niveau de carnet de commandes illustre la capacité du Groupe à sécuriser des revenus récurrents, à développer des prestations à forte valeur environnementale et à renforcer son portefeuille stratégique.

Cette dynamique commerciale contribue ainsi à consolider la trajectoire de croissance durable du Groupe et lui offre une bonne visibilité sur son activité future.

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.

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[1] EBE : résultat opérationnel retraité des dotations aux provisions et amortissements nets des reprises

[2] Intégrant 26,0 M€ de placements en actifs financiers au 30 juin 2026 (vs 28,7 M€ en 2025)

[3] Incluant 49% de l'activité Zephire

[4] Société détenue à hauteur de 49% par le Groupe, sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé du Groupe et intégrée selon la méthode de la mise en équivalence