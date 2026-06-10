PIZZORNO : Réalisation de la cession du bloc d'actions par la famille Pizzorno-Devalle au profit de Paprec qui prend ainsi le contrôle de PIZZORNO Environnement

Draguignan, le 10 juin 2026 – Groupe PIZZORNO Environnement (ISIN : FR0010214064, mnémonique GPE) (« PIZZORNO Environnement ») a été informé de la réalisation, le 9 juin 2026, de la cession par la famille Pizzorno-Devalle au groupe Paprec, de 30,64% [1] du capital de PIZZORNO Environnement, au prix de 62,50 euros par action. Cette opération est intervenue après l'obtention, le 4 juin 2026, de l'autorisation requise de l'Autorité de la Concurrence.

À l'issue de cette opération, le groupe Paprec détient désormais directement environ 50,64 % du capital et 50,02 % des droits de vote [2] de PIZZORNO Environnement et en devient l'actionnaire de contrôle. La famille Pizzorno-Devalle, qui agit de concert avec le groupe Paprec, conserve quant à elle, directement 21,18 % du capital et 30,00 % des droits de vote 2 , devenant ainsi le second actionnaire de PIZZORNO Environnement. Le groupe Paprec et la famille Pizzorno-Devalle détiennent ensemble de concert 71,82 % du capital et 80,02 % des droits de vote [3] .

En conséquence de la réalisation de l'acquisition décrite ci-dessus par Paprec, la composition du Conseil d'administration de PIZZORNO Environnement a été modifiée de la manière suivante :

Le Conseil d'administration comprend désormais de 11 membres : (i) six (6) membres nommés sur proposition du groupe Paprec, dont M. Mathieu Petithuguenin et cinq nouveaux administrateurs, M. Sébastien Petithuguenin, M. Charles-Antoine Blanc, Mme Claire Boursinahc, Mme Raffaella Quarato, M. Eric Teilhard qui sont entrés en fonction le 9 juin 2026 [4] (ii) deux (2) membres représentant la famille Pizzorno-Devalle (actuellement, Mme Magali Devalle et M. Frédéric Devalle), ainsi que (iii) deux administrateurs indépendants (M. Reynald Gorini et Mme Chatti-Gautier) et un administrateur représentant les salariés.

Mme Magali Devalle a démissionné de ses fonctions de Présidente du Conseil d'administration et a été nommée [5] aux fonctions de Vice-présidente du Conseil d'administration, tandis que M. Frédéric Devalle conserve celles de Directeur général (la famille Pizzorno-Devalle conservera ces fonctions tant qu'elle détiendra au moins 7,5 % du capital ou des droits de vote de PIZZORNO Environnement).

M. Mathieu Petithuguenin a été nommé, le 9 juin 2026, Président du Conseil d'administration de PIZZORNO Environnement.

PIZZORNO Environnement prend acte que le groupe Paprec déposera très prochainement auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat simplifiée à caractère obligatoire visant les actions PIZZORNO Environnement qu'il ne détient pas, seul ou de concert, ou par assimilation, sur lequel le Conseil d'administration sera amené à se prononcer sur la base du projet d'avis motivé établi par le Comité ad hoc et le rapport qui sera établi par, le cabinet Crowe HAF, représenté par Olivier Grivillers, en sa qualité d'expert indépendant.

Avertissement

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation en vue de la vente d'actions PIZZORNO Environnement dans un quelconque pays, y compris en France, ni ne peut être interprété comme tel.

Le projet d'offre publique d'achat mentionné ci-dessus fera l'objet d'un dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers, qui en appréciera la conformité. Toute décision d'investissement doit se fonder exclusivement sur la documentation officielle relative à l'offre.

Aucune offre de vente ou de souscription de titres, aucune annonce d'une offre prochaine de vente ou de souscription de titres, aucune sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres, aucune annonce d'une sollicitation prochaine d'une offre d'achat ou de souscription de titres ne sera faite aux États-Unis d'Amérique ou dans tout autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement, l'exemption d'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel territoire.

La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué peut faire l'objet de restrictions réglementaires dans certains pays. Ce communiqué ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, en tout ou partie à des personnes aux États-Unis d'Amérique ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle diffusion serait illégale ou soumise à des restrictions. Les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et doivent s'y conformer aux lois applicables.

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA - www.pizzorno.com

PIZZORNO Environnement

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Directeur Financier

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[1] Correspondant à 1.225.617 actions Groupe PIZZORNO Environnement, le pourcentage de capital étant calculé sur la base d'un nombre total de 4.000.000 d'actions au 09 juin 2026

[2] Sur la base d'un nombre total d'actions au 09 juin 2026 de 4.000.000 d'actions représentant 6.874.635 droits de vote théoriques réduits à 5.649.018 droits de vote, après prise en compte de la caducité des 1.225.617 droits de vote double résultant de la cession des actions par la famille Pizzorno-Devalle

[3] Sans assimilation des actions auto-détenues et sur la base d'un nombre total d'actions au 09 juin 2026 de 4.000.000 d'actions représentant 6.874.635 droits de vote théoriques réduits à 5.649.018 droits de vote, après prise en compte de la caducité des 1.225.617 droits de vote double résultant de la cession des actions par la famille Pizzorno-Devalle

[4] Ces nouveaux administrateurs ont été nommés sur proposition du groupe Paprec par l'assemblée générale de PIZZORNO Environnement en date du 4 juin 2026, sous condition suspensive de la réalisation de l'acquisition susvisée. Cette condition ayant été réalisée le 9 juin 2026, leur nomination est devenue effective à compter de cette date

[5] Elle pourra être remplacée à ce poste par l'un de ses enfants, M. Frédéric Devalle ou Mme Eliane Pizzorno.