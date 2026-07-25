Marie Paule Belle, interprète de "La Parisienne", est décédée

La chanteuse, compositrice et pianiste Marie Paule Belle, restée célèbre pour "La Parisienne", tube de la chanson française des années 1970, pose le 15 décembre 2023 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

La chanteuse, compositrice et pianiste Marie Paule Belle, restée célèbre pour "La Parisienne", tube de la chanson française des années 1970, est décédée samedi à 80 ans, a annoncé son attaché de presse à l'AFP.

L'artiste s'est éteinte à Neuilly-sur-Seine, près de Paris, des suites d'une "longue maladie", a précisé cette source, en référence au cancer dont Marie Paule Belle parlait librement, jusque dans un poème poignant en 2024, intitulé "KO!".

Née le 25 janvier 1946 dans l'Oise, la chanteuse à la voix gouailleuse a grandi à Nice.

Amoureuse des mots et, selon sa propre expression, "née dans un piano", elle a connu ses premiers succès avec "Wolfgang et moi" et "Nosferatu", qu'elle chante lors de sa première apparition télévisée, en 1973, chez Philippe Bouvard.

Son plus grand succès demeure "La Parisienne", sorti en 1976: avec sa fantaisie naturelle et une ironie jamais méchante, Marie Paule Belle narre l'histoire d'une jeune provinciale qui monte à la capitale.

Sur une mélodie qu'elle a composée, clin d’œil aux airs des opérettes d'Offenbach, elle entonne un refrain entêtant: "Je ne suis pas parisienne / Ca me gêne, ça me gêne / Je ne suis pas dans le vent / C'est navrant, c'est navrant".

Sous son vernis espiègle, la chanson croque le portrait d'une femme libre, en pleine découverte des mœurs du Paris des années 70.

Son style inclassable participe à son succès et le titre est certifié disque d'or, offrant à son interprète un sésame pour la suite de sa carrière. Elle enchaîne avec "Les Petits Patelins" et fait son premier Olympia.

"Pas militante dans l'âme", la chanteuse impertinente et féministe aime aussi "faire prendre conscience avec les mots", avait-elle expliqué.

Son répertoire s'empare de thèmes de société, sur l'euthanasie ou l'homosexualité avec "Celles qui aiment elles", un titre qui a fait écho au couple qu'elle forma pendant une décennie avec la romancière belge Françoise Mallet-Joris, membre de l'académie Goncourt, décédée en 2016.

"Pendant des années, je n'éprouvais pas le besoin d'aborder ce sujet puisque je le vivais naturellement avec Françoise. Sans rechercher le scandale que nous créions pourtant dans une société figée", confiait la chanteuse, qui doit en partie à sa compagne les paroles de "La Parisienne".

Elle lui a d'ailleurs rendu hommage dans un livre paru en 2020, "Comme si tu étais toujours là".

Amie de Serge Lama ou Barbara, Marie Paule Belle ne s'est jamais parée des atours de la vedette, et a suivi un parcours artistique complet qui l'a aussi conduite sur les planches des théâtres.