PIZZORNO : Publication d'un addendum au rapport de l'expert indépendant en date du 27 juillet 2026

Groupe PIZZORNO Environnement (ISIN : FR0010214064, mnémonique GPE) (« PIZZORNO Environnement ») annonce la publication sur son site internet d'un addendum au rapport émis le 27 juillet 2026 par le cabinet Crowe HAF, agissant en sa qualité d'expert indépendant dans le cadre du projet d'offre publique d'achat simplifiée, non suivie d'un retrait obligatoire, visant les actions de PIZZORNO Environnement initiée par Paprec Group.
Les éléments présentés dans le présent addendum viennent clarifier ou préciser, selon le cas, certaines stipulations du Rapport en date du 27 juillet 2026.
Le projet d'offre demeure soumis à l'examen de l'Autorité des marchés financiers.
Avertissement
Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue ni une offre d'achat, ni une sollicitation pour la vente d'actions Pizzorno Environnement, dans un quelconque pays, y compris en France, ni ne peut être interprété comme telles. Il n'existe aucune certitude quant au dépôt de l'offre publique d'achat simplifiée mentionnée, ni quant à son ouverture. La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué peut faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions légales ou réglementaires dans certains pays. Ce communiqué ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, en tout ou partie à des personnes aux États-Unis d'Amérique ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle diffusion serait illégale ou soumise à des restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat d'un titre quelconque, ni ne peuvent être interprétées comme telles. Aucune offre de vente ou de souscription de titres, aucune annonce d'une offre prochaine de vente ou de souscription de titres, aucune sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres, aucune annonce d'une sollicitation prochaine d'une offre d'achat ou de souscription de titres ne sera faite aux États-Unis d'Amérique ou dans tout autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement, l'exemption d'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel territoire.
À propos de PIZZORNO Environnement
Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.
Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA - www.pizzorno.com
|
PIZZORNO Environnement
Maria de VIA CARROZZA
Directeur Financier
m.carrozza@pizzorno.com
Tel. : 04 94 50 50 50
|
Relations analystes / Investisseurs
ACTUS finance & communication
Corinne PUISSANT
cpuissant@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 77
|
Relations Presse
ACTUS finance & communication
Fatou-Kiné N'DIAYE
fndiaye@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 34
- SECURITY MASTER Key : xmtpZpxnlG/GmGxwYpZsa2ZobmuTmWHIbGKcmmprlJmWaG6TlGplmMeSamlhnGxo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués publiés en période d'offre publique d'acquisition :
- OPA Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100772-2026_10_12_cp_-gpe_addendum_expert_independant_vdef.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer