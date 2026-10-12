La Pologne indique que deux ressortissants turcs ont été placés en détention en Allemagne suite à l'incendie d'une station Starlink

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Deux ressortissants turcs ont été placés en détention en Allemagne dans le cadre d'un incendie survenu dans une station Starlink en Pologne, a déclaré lundi le ministre polonais de l'Intérieur, Marcin Kierwinski.

Le ministre polonais des Services spéciaux, Tomasz Siemoniak, a déclaré que la Russie était à l'origine de cet incident.

Depuis des mois, les responsables de plusieurs pays de l'UE avertissent que la Russie mène des actions de sabotage, des cyberattaques et d'autres attaques hybrides à travers l'Europe afin d'éroder le soutien apporté à l'Ukraine. La Russie affirme que ces accusations sont sans fondement et qu'elles résultent d'une hystérie anti-russe.