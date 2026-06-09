PIZZORNO : Obtention de l'autorisation de l'autorité de la concurrence française relative à l'acquisition par le groupe Paprec d'un bloc d'actions lui permettant de devenir l'actionnaire majoritaire de Groupe PIZZORNO Environnement

Draguignan, le 9 juin 2026 – PIZZORNO Environnement (ISIN : FR0010214064, mnémonique GPE) annonce que le groupe Paprec, a obtenu le 4 juin 2026, l'autorisation de l'autorité de la concurrence française dans le cadre du projet de cession par la famille Pizzorno-Devalle de 30,64% du capital de PIZZORNO Environnement au groupe Paprec à un prix de 62,50 € par action.

En conséquence de l'obtention de cette autorisation, la cession susvisée n'est plus soumise à aucune condition suspensive et sera réalisée dans les prochains jours.

A l'issue de cette opération le groupe Paprec détiendra 50,64% du capital et 50,02% des droits de vote de PIZZORNO Environnement, et continuera d'agir de concert avec la famille Pizzorno-Devalle qui conservera 21,18% du capital et 30% des droits de vote [1] , devenant ainsi le second actionnaire de PIZZORNO Environnement. Comme plus amplement détaillé dans le communiqué du 19 janvier 2026, la famille Pizzorno-Devalle demeurera présente au cœur de ce nouveau projet.

Le groupe Paprec, agissant de concert avec la famille Pizzorno-Devalle, déposera un projet d'offre publique d'achat simplifiée, à caractère obligatoire, auprès de l'Autorité des marchés financiers visant les actions PIZZORNO Environnement, au prix de 62,50 € par action dans les prochaines semaines. Il est rappelé à cet égard que le groupe Paprec et la famille Pizzorno-Devalle, agissant de concert, n'ont pas l'intention de demander la mise en œuvre d'un retrait obligatoire concernant PIZZORNO Environnement à l'issue de l'offre.

Avertissement

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue ni une offre d'achat, ni une sollicitation pour la vente d'actions Pizzorno Environnement, dans un quelconque pays, y compris en France, ni ne peut être interprété comme telles. Il n'existe aucune certitude quant au dépôt de l'offre publique d'achat simplifiée mentionnée, ni quant à son ouverture. La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué peut faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions légales ou réglementaires dans certains pays. Ce communiqué ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, en tout ou partie à des personnes aux États-Unis d'Amérique ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle diffusion serait illégale ou soumise à des restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat d'un titre quelconque, ni ne peuvent être interprétées comme telles. Aucune offre de vente ou de souscription de titres, aucune annonce d'une offre prochaine de vente ou de souscription de titres, aucune sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres, aucune annonce d'une sollicitation prochaine d'une offre d'achat ou de souscription de titres ne sera faite aux États-Unis d'Amérique ou dans tout autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement, l'exemption d'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel territoire.

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.

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[1] Sur la base d'un nombre total d'actions au 08 juin 2026 de 4.000.000 d'actions représentant 6.874.564 droits de vote théoriques réduits à 5.648.947 droits de vote, après prise en compte de la caducité des 1.225.617 droits de vote double résultant de la cession des actions par la famille Pizzorno-Devalle