Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pizzorno: nouveau contrat avec Saint-Tropez information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 08:52









(CercleFinance.com) - Pizzorno Environnement annonce qu'après une collaboration initiée en 2013, la ville de Saint-Tropez lui a attribué, à nouveau, le contrat de propreté urbaine et du littoral pour une durée de cinq ans, représentant un chiffre d'affaires total de 16 millions d'euros.



'Ce renouvellement souligne la reconnaissance de l'expertise du groupe dans la gestion de la propreté des zones touristiques à haute densité, soumises à de fortes fluctuations de populations', commente le groupe de services aux collectivités.



Pizzorno souligne notamment que plus de la moitié des véhicules sont électriques, permettant de limiter les pollutions tout en réduisant les nuisances sonores lors des interventions, dans le cadre de son 'engagement pour une mobilité plus responsable'.





Valeurs associées GPE PIZZORNO ENVI 79,40 EUR Euronext Paris +1,53%