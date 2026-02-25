PIZZORNO : Le Groupe PIZZORNO Environnement consolide son ancrage territorial avec deux nouveaux contrats en Provence

Communauté d'Agglomération Provence Verte (CAPV)

Le Groupe annonce l'attribution par la Communauté d'Agglomération Provence Verte d'un marché global de services intégrant des objectifs de performance, portant à la fois sur la collecte et la prévention des déchets.

D'un montant total de 73 M€ sur 7 ans, ce contrat prendra effet le 1er janvier 2027 et couvrira l'ensemble des 28 communes du territoire.

Un périmètre élargi intégrant trois compétences

Ce nouveau marché se distingue par l'intégration de trois expertises complémentaires :

Pré-collecte ;

Collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR), emballages recyclables, papiers, cartons, verre et biodéchets, en porte-à-porte et via des points d'apport volontaire ;

Prévention des déchets, avec des engagements qualitatifs et quantitatifs mesurables.

Présent sur le territoire depuis plus de 30 ans, le Groupe s'appuie sur sa connaissance approfondie du tissu local pour déployer une organisation optimisée, reposant sur quatre sites d'exploitation stratégiquement répartis sur l'agglomération.

Un investissement significatif au service de la performance environnementale

PIZZORNO Environnement mobilisera 5,3 M€ d'investissements sur la durée du marché dont 2,5 M€ dédiés à l'acquisition de véhicules neufs.

Le renouvellement concernera 39% du parc roulant. L'ensemble de la flotte fonctionnera au HVO [1] , avec une part de véhicules de service électriques, contribuant ainsi à la réduction de l'empreinte carbone.

Le dispositif intègrera également des solutions technologiques avancées :

Sondes de mesure du taux de remplissage des colonnes ;

Lecteurs de puces pour l'analyse des données de collecte ;

Caméras 360° sur tous les véhicules de collecte pour renforcer la sécurité ;

Capteurs de conduite pour réduire les émissions et les risques routiers ;

Caméras embarquées dotées d'intelligence artificielle pour qualifier les erreurs de tri ;

Plateforme numérique de pilotage et portail usagers multi-services.

La prévention au cœur du modèle d'intervention

Pour accompagner l'atteinte d'objectifs de performance, le Groupe mettra en place une cellule dédiée à la prévention qui aura pour mission de déployer des actions concrètes visant à la réduction et à l'amélioration des flux, tout en contribuant à renforcer la satisfaction des usagers.

Le Groupe s'appuiera également sur le tissu associatif local relevant de l'économie sociale et solidaire. Cette collaboration vise à co-construire, avec les acteurs du territoire, des modalités d'intervention adaptées aux réalités sociales et environnementales locales, en valorisant leur connaissance de terrain et leur capacité de mobilisation. Cette dynamique partenariale sera structurée selon les principes de l'Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération (EFC) afin de renforcer la coordination et les synergies entre l'ensemble des parties prenantes, et de maximiser l'impact positif et durable des initiatives mises en œuvre.

Luberon Monts de Vaucluse Agglomération

Le Groupe a été reconduit par l'Agglomération Luberon Monts de Vaucluse pour assurer, à compter du 1er mai 2026, la collecte des déchets sur les communes de Lauris, Lourmarin, Puget-sur-Durance, Puyvert et Vaugines. Ce marché, d'un montant annuel de 0,4 M€, est conclu pour une durée initiale de 12 mois, renouvelable trois fois.

Il porte spécifiquement sur la collecte des ordures ménagères et des encombrants sur rendez-vous pour les particuliers des cinq communes, soit environ 7 200 habitants, ainsi que sur la collecte des cartons auprès des professionnels.

Une organisation adaptée aux spécificités rurales et touristiques

La principale particularité de ce marché réside dans la forte saisonnalité des tonnages, liée à l'afflux touristique dans le Sud Luberon d'avril à fin septembre. Cette variation impose une organisation agile, avec un renforcement des effectifs durant la haute saison.

L'intervention dans les villages provençaux, caractérisés par des ruelles étroites et des hameaux isolés, nécessite par ailleurs des véhicules spécifiques et une logistique adaptée.

Implanté dans de grandes métropoles telles que Paris, Lyon, Marseille et Lille, PIZZORNO Environnement conserve un ADN fortement enraciné dans les territoires ruraux.

Ces deux contrats en Provence consolident durablement l'ancrage territorial de PIZZORNO Environnement en région Sud. Ils illustrent la confiance renouvelée des collectivités dans la capacité du Groupe à conjuguer performance opérationnelle, exigence environnementale et qualité de service aux usagers.

Frédéric Devalle, Directeur Général du Groupe, souligne à ce titre : « Ces renouvellements traduisent la solidité de notre modèle et l'engagement constant de nos équipes. Notre ambition est claire : proposer des solutions toujours plus efficaces et responsables, adaptées aux spécificités de chaque territoire . »

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

www.pizzorno.com

[1] Huile Végétale Hydrotraitée