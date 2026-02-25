Paiement: Worldline annonce une perte nette de 5,2 milliards d'euros en 2025

( AFP / FRED TANNEAU )

Le spécialiste français du paiement Worldline a annoncé mercredi une perte nette de près de 5,2 milliards d'euros au titre de l'an dernier, causée pour l'essentiel par des dépréciations d'actifs passées au premier semestre.

La société a également publié un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros, en légère baisse de 2,7% sur un an.

"Les fondations d'une entreprise plus forte et plus ciblée sont désormais en place", a commenté le directeur général de l'entreprise Pierre-Antoine Vacheron, cité dans un communiqué.

Worldline, maillon essentiel de la chaîne des paiements, voudrait enfin sortir la tête de l'eau en 2026 après une longue descente aux enfers faite de pannes spectaculaires, de révisions à la baisse de ses objectifs financiers et de chutes en Bourse.

Elle pourra déjà compter sur un apport d'argent frais: ses actionnaires ont approuvé début janvier une augmentation de capital de 500 millions d'euros, qui aura lieu d'ici la fin du premier trimestre.

À l'issue de cette opération, Bpifrance détiendrait 9,6% du capital, Crédit Agricole SA 9,5% et BNP Paribas 7,9%.

L'entreprise prévoit une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 1% et 4% cette année, puis d'environ 4% par an en moyenne sur la période 2027-2030, dans le cadre de sa feuille de route baptisée North Star 2030 présentée à la fin de l'année dernière.

Au-delà des performances financières, l'année 2025 n'a pas été de tout repos pour le spécialiste du paiement: la société a été mise en cause par plusieurs médias, dont Mediapart et le quotidien belge Le Soir, pour avoir traité pendant des années des milliards d'euros de transactions douteuses, voire frauduleuses. Une accusation à laquelle l'entreprise a répondu par un audit concluant à une gestion des risques "conformes aux référentiels".

Le cours de Bourse de Worldline, ancienne filiale d'Atos, a perdu 80% de sa valeur depuis un an. Il revient ces derniers jours vers la barre des 1,50 euro, après un plus bas historique à 1,275 euro atteint mi-février.