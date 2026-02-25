ACS: forte hausse du bénéfice en 2025, le carnet de commandes au plus haut

Florentino Pérez,PDG du groupe ACS. ( AFP / PIERRE-PHILIPPE MARCOU )

Le groupe espagnol de construction ACS a vu son bénéfice progresser de 15% en 2025, grâce notamment à une activité soutenue aux Etats-Unis et au Canada, alors que son carnet de commandes se situe à un niveau record.

Le groupe dirigé par Florentino Pérez, également président du club de football du Real Madrid, a engrangé l'an passé 950 millions d'euros de profits, contre 828 millions en 2024, selon ses résultats annuels publiés mercredi.

Son chiffre d'affaires a atteint 49,85 milliards d'euros, soit près de 20% de plus que l'année précédente (41,63 milliards).

Dans le détail, près de deux tiers des ventes d'ACS (63%) ont été réalisées sur le marché nord-américain, 18% en Australie et 8% en Espagne.

Le groupe espagnol de BTP, qui emploie près de 160.000 salariés dans le monde selon les derniers chiffres disponibles, attribue la forte dynamique de 2025 aux "bons" résultats de sa filiale Turner aux Etats-Unis.

ACS, concurrent du français Vinci, avait annoncé en juillet 2025 la signature d'un méga-contrat pour la construction d'un centre de données aux Etats-Unis avec la start-up CoreWeave, pour une valeur de 5,13 milliards d'euros.