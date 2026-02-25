Eiffage: croissance soutenue en 2025 mais la fiscalité en France pèse sur le bénéfice net

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Le groupe de BTP, d'infrastructures et concessions de transport Eiffage a connu une "croissance soutenue" en 2025 mais son bénéfice net s'inscrit en léger recul (-1,6%), à 1,02 milliard d'euros, en raison de la fiscalité en France.

Le résultat net, "proche de son niveau de 2024", est en hausse de 8,9% à fiscalité constante, précise le groupe dans son communiqué de résultats. Pour 2026, il prévoit un résultat net "en hausse grâce à l'amélioration de la performance opérationnelle des métiers".

La fiscalité est en hausse de 200 millions d'euros en 2025, "principalement due à la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises applicable en France en 2025 (176 millions d'euros)", indique-t-il.

Le chiffre d'affaires progresse de 8%, à 25,3 milliards d'euros, grâce à "un marché européen bien orienté". Il s'inscrit en hausse de 16,6% en Europe hors de France, indique Eiffage, grâce à l'Allemagne, les Pays-Bas ou l'Espagne.

La branche travaux du groupe progresse de 9,2% à 21,3 milliards d’euros tandis que celle des concessions s'établit à 4,0 milliards d'euros, en croissance de 2,3 %.

Le groupe, qui a rejoint le CAC 40 en décembre, va proposer un dividende en hausse de 0,10 euro à 4,80 euros par action au titre de 2025.