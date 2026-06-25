PIZZORNO : Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 4 juin 2026 et au 9 juin 2026

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'autorité des marchés financiers.

Date Nombre d'actions composant le capital social Nombre de droits de vote attachés aux actions composant le capital social 04/06/2026 4 000 000 Nombre théorique de droits de vote 6 874 635 Nombre de droits de vote exerçables 1 6 738 718 09/06/2026 4 000 000 Nombre théorique de droits de vote 5 649 018 2 Nombre de droits de vote exerçables 1 5 513 101 2

1 Après déduction des actions privées de droits de vote

2 Post déduction des 1 225 617 droits de vote double rendus caducs par suite de l'acquisition de 1 225 617 actions par Paprec Group

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Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.

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