PIZZORNO : COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 27 OCTOBRE 2026 - MISE À DISPOSITION DE LA NOTE D'INFORMATION ET DU DOCUMENT "AUTRES INFORMATIONS" RELATIF AUX CARACTÉRISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES DE LA SOCIÉTÉ PAPREC GROUP

Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'acquérir des titres et ne saurait être considéré comme constituant une quelconque forme de démarchage aux fins d'achat ou de vente de titres financiers. Il ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, vers les pays où le communiqué ou l'offre peuvent faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restrictions, et notamment sur le territoire des États-Unis. Les personnes en possession de ce communiqué doivent prendre connaissance de ces réglementations ou restrictions et les respecter.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 27 OCTOBRE 2026

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIÉE

visant les actions de la société

GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

initiée par

PAPREC GROUP

et présentée par

NATIXIS

Établissement présentateur et garant

MISE À DISPOSITION DE LA NOTE D'INFORMATION ET DU DOCUMENT « AUTRES INFORMATIONS » RELATIF AUX CARACTÉRISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES DE LA SOCIÉTÉ PAPREC GROUP



PRIX DE L'OFFRE

62,50 euros par action de Groupe Pizzorno Environnement



DURÉE DE L'OFFRE

10 jours de négociation

Le calendrier de la présente offre publique d'achat simplifiée (l'« Offre ») sera fixé par l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») conformément aux dispositions de son règlement général.



AMF

Le présent communiqué a été établi par la société Paprec Group et est diffusé en application des dispositions des articles 231-27, 2° et 231-28 du règlement général de l'AMF.

En application des articles L. 621-8 du Code monétaire et financier et 231-23 du règlement général de l'AMF, l'AMF a, en application de la décision de conformité de l'Offre en date du 26 octobre 2026, apposé le visa n°26-375 en date du même jour sur la note d'information (la « Note d'Information »). La Note d'Information a été établie par Paprec Group et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément à l'article L. 621-8-1, I du Code monétaire et financier, a été attribué après que l'AMF a vérifié « si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes ». Il n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés.

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, le document « Autres informations » relatif aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société Paprec Group (le « Document Autres Informations »), qui complète la Note d'Information, a été déposé auprès de l'AMF le 26 octobre 2026 et est mis à la disposition du public ce jour.

La Note d'Information et le Document Autres Informations sont disponibles sur les sites Internet de l'AMF ( www.amf-france.org ), de la société Groupe Pizzorno Environnement ( www.pizzorno.com ) et de la société Paprec Group ( www.paprec.com ) et peuvent être obtenus sans frais auprès de :

PAPREC GROUP

7, rue du Docteur Lancereaux

75008 Paris

France

NATIXIS

7, promenade Germaine Sablon

75013 Paris

France

Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF publiera un avis d'ouverture et de calendrier, et Euronext Paris publiera un avis annonçant les modalités et le calendrier de l'Offre.

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Avertissement

L'Offre est faite exclusivement en France.

Ni le présent communiqué, ni la Note d'Information, ni le Document Autres Informations, ni aucun autre document relatif à l'Offre ne sont destinés à être diffusés dans les pays autres que la France. Ces documents et tout autre document relatif à l'Offre ne constituent pas une offre en vue de vendre, d'échanger ou d'acquérir des titres financiers ou une sollicitation en vue d'une telle offre dans un quelconque pays où ce type d'offre ou de sollicitation serait illégal ou à l'adresse de quelqu'un envers qui une telle offre ne pourrait être valablement faite. Les actionnaires de Groupe Pizzorno Environnement situés ailleurs qu'en France ne peuvent participer à l'Offre que dans la mesure où une telle participation est autorisée par le droit local auquel ils sont soumis, sans qu'aucune formalité ou publicité ne soit requise de la part de Paprec Group ou de Groupe Pizzorno Environnement. L'Offre n'a fait ni ne fera l'objet d'aucune formalité ni d'aucun enregistrement, contrôle ou visa en dehors de la France.

L'Offre n'est pas faite à des personnes soumises à de telles restrictions, directement ou indirectement, et ne pourra d'aucune façon faire l'objet d'une acceptation depuis un pays dans lequel l'Offre fait l'objet de restrictions. Les personnes venant à entrer en possession du présent communiqué, de la Note d'Information, du Document Autres Informations ou de tout autre document relatif à l'Offre doivent se tenir informées des restrictions légales ou réglementaires applicables et les respecter. Le non-respect de ces restrictions est susceptible de constituer une violation des lois et règlements applicables en matière boursière dans certains pays.

Paprec Group décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne située hors de France des restrictions légales ou réglementaires étrangères qui lui sont applicables.