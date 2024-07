PIZZORNO : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PIZZORNO Environnement (FR0010214064 – GPE FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 28/06/2024 :

4 322 titres

249 745,40 Euros en espèce

Au cours du 1 er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 1 285 titres 75 915,00 EUR 151 transactions VENTE 2 705 titres 160 088,00 EUR 162 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

5 742 titres

166 677,91 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 28/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

8,224 titres

87 807,04 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

www.pizzorno.com

PIZZORNO Environnement

Maria de VIA CARROZZA

Directeur Financier

m.carrozza@pizzorno.com

Tel. : 04 94 50 50 50 Relations analystes / Investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

cpuissant@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 77 Relations Presse

ACTUS finance & communication

Fatou-Kiné N'DIAYE

fndiaye@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 34

ANNEXE

Achats Vente GPE FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 151 1 285 75 915,00 162 2 705 160 088,00 01/01/2024 0 0 0,00 0 0 0,00 02/01/2024 1 1 52,00 2 13 683,20 03/01/2024 2 16 829,60 1 1 52,60 04/01/2024 2 23 1 191,40 2 131 6 941,80 05/01/2024 1 1 53,40 2 2 106,80 08/01/2024 1 1 53,40 2 2 106,80 09/01/2024 1 1 53,20 2 111 5 927,20 10/01/2024 1 1 53,80 4 300 16 471,80 11/01/2024 1 1 56,00 3 126 7 059,00 12/01/2024 1 1 56,60 2 111 6 326,60 15/01/2024 2 12 681,60 2 111 6 436,80 16/01/2024 1 1 58,80 2 111 6 526,80 17/01/2024 3 68 3 940,40 6 433 26 020,60 18/01/2024 1 1 60,80 3 172 10 250,40 19/01/2024 1 1 59,80 2 12 722,00 22/01/2024 1 1 60,20 2 91 5 514,20 23/01/2024 1 1 60,80 1 1 60,80 24/01/2024 1 1 60,40 1 1 60,40 25/01/2024 1 1 61,20 1 1 61,20 26/01/2024 1 1 62,00 1 1 62,00 29/01/2024 1 1 60,40 1 1 60,40 30/01/2024 1 1 61,40 1 1 61,40 31/01/2024 1 1 60,20 1 1 60,20 01/02/2024 1 1 59,60 1 1 59,60 02/02/2024 1 1 58,80 1 1 58,80 05/02/2024 1 1 59,00 1 1 59,00 06/02/2024 1 1 59,00 1 1 59,00 07/02/2024 1 1 58,80 1 1 58,80 08/02/2024 1 1 58,20 1 1 58,20 09/02/2024 5 333 19 060,20 1 1 58,20 12/02/2024 3 130 7 384,00 2 91 5 294,80 13/02/2024 3 152 8 673,40 2 2 116,80 14/02/2024 1 1 56,80 2 14 808,20 15/02/2024 2 41 2 329,00 1 1 57,00 16/02/2024 1 1 57,80 1 1 57,80 19/02/2024 2 11 629,60 2 101 5 897,60 20/02/2024 2 36 2 060,40 2 7 408,80 21/02/2024 2 71 4 104,40 1 1 58,40 22/02/2024 2 21 1 214,00 1 1 58,00 23/02/2024 1 1 58,20 3 160 9 474,60 26/02/2024 1 1 58,80 2 18 1 075,40 27/02/2024 2 22 1 284,80 4 321 19 898,40 28/02/2024 1 1 65,20 2 86 5 607,20 29/02/2024 1 1 64,00 1 1 64,00 01/03/2024 1 1 63,80 1 1 63,80 04/03/2024 1 1 63,00 1 1 63,00 05/03/2024 1 1 63,40 1 1 63,40 06/03/2024 1 1 61,80 1 1 61,80 07/03/2024 1 1 63,80 1 1 63,80 08/03/2024 1 1 64,00 1 1 64,00 11/03/2024 1 1 68,40 1 1 68,40 12/03/2024 1 1 73,80 1 1 73,80 13/03/2024 1 1 73,60 1 1 73,60 14/03/2024 1 1 73,00 1 1 73,00 15/03/2024 1 1 71,00 1 1 71,00 18/03/2024 1 1 73,80 1 1 73,80 19/03/2024 2 77 4 610,00 1 1 65,20 20/03/2024 2 87 5 167,80 1 1 59,40 21/03/2024 2 9 530,60 1 1 60,20 22/03/2024 1 1 58,40 2 31 1 888,40 25/03/2024 2 9 535,00 1 1 61,40 26/03/2024 1 1 63,00 1 1 63,00 27/03/2024 1 1 67,60 1 1 67,60 28/03/2024 1 1 70,60 1 1 70,60 29/03/2024 0 0 0,00 0 0 0,00 01/04/2024 0 0 0,00 0 0 0,00 02/04/2024 1 1 73,60 1 1 73,60 03/04/2024 1 1 73,60 1 1 73,60 04/04/2024 1 1 74,00 1 1 74,00 05/04/2024 1 1 74,00 1 1 74,00 08/04/2024 1 1 74,40 1 1 74,40 09/04/2024 1 1 74,20 1 1 74,20 10/04/2024 1 1 71,00 1 1 71,00 11/04/2024 1 1 71,40 1 1 71,40 12/04/2024 1 1 71,40 1 1 71,40 15/04/2024 1 1 69,80 1 1 69,80 16/04/2024 1 1 65,00 1 1 65,00 17/04/2024 1 1 66,00 1 1 66,00 18/04/2024 1 1 69,00 1 1 69,00 19/04/2024 1 1 69,20 1 1 69,20 22/04/2024 1 1 71,20 1 1 71,20 23/04/2024 1 1 70,80 1 1 70,80 24/04/2024 1 1 71,40 1 1 71,40 25/04/2024 1 1 70,80 1 1 70,80 26/04/2024 1 1 70,80 1 1 70,80 29/04/2024 1 1 71,40 1 1 71,40 30/04/2024 1 1 71,20 1 1 71,20 01/05/2024 0 0 0,00 0 0 0,00 02/05/2024 1 1 74,00 1 1 74,00 03/05/2024 1 1 70,20 1 1 70,20 06/05/2024 1 1 74,00 1 1 74,00 07/05/2024 1 1 70,00 1 1 70,00 08/05/2024 1 1 74,60 1 1 74,60 09/05/2024 1 1 74,40 1 1 74,40 10/05/2024 1 1 74,60 1 1 74,60 13/05/2024 1 1 74,80 1 1 74,80 14/05/2024 1 1 74,60 1 1 74,60 15/05/2024 1 1 74,80 1 1 74,80 16/05/2024 1 1 72,60 1 1 72,60 17/05/2024 1 1 74,80 1 1 74,80 20/05/2024 1 1 74,80 1 1 74,80 21/05/2024 1 1 73,40 1 1 73,40 22/05/2024 1 1 73,20 1 1 73,20 23/05/2024 1 1 71,40 1 1 71,40 24/05/2024 1 1 74,40 1 1 74,40 27/05/2024 1 1 74,40 1 1 74,40 28/05/2024 1 1 77,00 1 1 77,00 29/05/2024 1 1 78,00 1 1 78,00 30/05/2024 1 1 78,80 1 1 78,80 31/05/2024 1 1 78,60 1 1 78,60 03/06/2024 1 1 80,80 1 1 80,80 04/06/2024 1 1 83,00 1 1 83,00 05/06/2024 1 1 86,80 1 1 86,80 06/06/2024 1 1 87,40 1 1 87,40 07/06/2024 1 1 84,00 1 1 84,00 10/06/2024 1 1 83,20 1 1 83,20 11/06/2024 1 1 86,00 1 1 86,00 12/06/2024 1 1 84,00 1 1 84,00 13/06/2024 1 1 84,80 1 1 84,80 14/06/2024 1 1 79,00 1 1 79,00 17/06/2024 1 1 74,20 1 1 74,20 18/06/2024 1 1 71,80 1 1 71,80 19/06/2024 1 1 77,20 1 1 77,20 20/06/2024 1 1 73,60 1 1 73,60 21/06/2024 1 1 74,00 1 1 74,00 24/06/2024 1 1 71,00 1 1 71,00 25/06/2024 1 1 71,40 1 1 71,40 26/06/2024 1 1 72,00 1 1 72,00 27/06/2024 2 19 1 365,80 2 47 3 449,80 28/06/2024 2 41 2 935,60 1 1 71,60