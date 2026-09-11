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Pizzorno améliore fortement sa marge d'EBE semestrielle
information fournie par Zonebourse 11/09/2026 à 08:04
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Pizzorno Environnement publie un bénéfice net part du groupe de 4,1 MEUR au titre du 1er semestre 2026, contre 16,8 MEUR un an auparavant, mais un excédent brut d'exploitation (EBE) de 23,4 MEUR, soit une marge en progression de 7,3 points, à 16,6%, pour un chiffre d'affaires accru de 4,9%, à 140,4 MEUR.

Le groupe précise que son activité Propreté poursuit sa dynamique de croissance, avec un chiffre d'affaires en progression de 7,1%, à 119,7 MEUR, porté notamment par les renouvellements de contrats intégrant de nouvelles prestations ainsi que des révisions de prix.

L'activité Traitement-Valorisation réalise un chiffre d'affaires de 20,7 MEUR, en recul de 6,5%, reflétant principalement une diminution des tonnages reçus. Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de l'UVE de Toulon, l'activité Zephire affiche un chiffre d'affaires de 17,7 MEUR.

Pizzorno revendique un carnet de commandes (exclusivement composé de contrats fermes) de 1,0 MdEUR au 31 août, illustrant une dynamique commerciale qui "contribue à consolider la trajectoire de croissance durable du groupe et lui offre une bonne visibilité sur son activité future".

Le groupe de services à l'environnement ajoute conserver une structure financière solide, lui permettant ainsi de "disposer des moyens nécessaires pour poursuivre son développement et aborder ses perspectives futures avec confiance et sérénité".

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