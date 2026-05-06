Pirelli va fabriquer des "Cyber Tyres" aux États-Unis après que l'Italie a limité l'influence chinoise

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Pirelli PIRC.MI va commencer à produire des "Cyber Tyres" aux États-Unis, a annoncé mercredi la société, après que l'Italie a limité l'influence de Sinochem

600500.SS , l'investisseur chinois du fabricant de pneus haut de gamme, afin de faciliter son expansion outre-Atlantique. Le mois dernier, le gouvernement italien a mis fin à un différend de gouvernance concernant la participation de Sinochem dans Pirelli en recourant à ses "pouvoirs d'or" pour les entreprises jugées d'intérêt stratégique national.

Ce différend était lié à la crainte que Pirelli ne se heurte aux règles américaines restreignant l'utilisation de la technologie chinoise dans le secteur automobile, Sinochem étant son principal investisseur avec une participation de 34,1 %.

Pirelli a déclaré qu'elle commencerait à fabriquer ses produits connectés Cyber Tyre dans son usine américaine de Rome, en Géorgie, "renforçant ainsi la présence industrielle et technologique intégrée de l'entreprise dans le pays".

La technologie Cyber Tyre combine des capteurs intégrés dans les pneus avec un logiciel capable de transmettre des données en temps réel aux véhicules.

Pirelli a présenté sa technologie Cyber Tyre lors du sommet SelectUSA Investment Summit organisé par le département américain du Commerce.

La société a indiqué que de plus amples détails sur son investissement aux États-Unis seraient communiqués dans les mois à venir, une fois finalisés ses plans de développement pour l'usine de Géorgie, qui produit déjà des pneus haut de gamme Pirelli et abrite un centre de R&D.

Cette initiative "reflète notre engagement à rapprocher les technologies de pointe ... du marché, renforçant ainsi davantage notre présence industrielle et nos capacités d’innovation aux États-Unis", a déclaré Claudio Zanardo, directeur général de Pirelli Amérique du Nord.

Selon les analystes de Citi, bien qu'il s'agisse d'un produit à faible volume, le lancement de la production de Cyber Tyres aux États-Unis indique que le département du Commerce "est désormais plus à l'aise avec le fait que Pirelli réalise des investissements aux États-Unis et produise ce produit à forte intensité technologique".

La demande en matière de mobilité numérique et connectée connaît une expansion rapide aux États-Unis, que Pirelli considère comme un marché clé pour ses produits les plus avancés.

Alors que les États-Unis représentent plus de 20 % du chiffre d’affaires total de Pirelli, l’usine de Géorgie, la seule du groupe italien dans le pays, ne couvre qu’environ 5 % de sa demande américaine.