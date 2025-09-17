Piper Sandler relève la note d'Ormat à "surpondérer" en raison de l'augmentation de la demande en géothermie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions de la société d'énergie renouvelable Ormat Technologies ORA.N sont en hausse marginale à 91,66 $ dans les échanges de pré-marché

** Piper Sandler relève la note de l'action de "neutre" à "surpondérer"; augmente les prévisions de 90 $ à 102 $

** La société de courtage voit plusieurs moteurs à long terme pour la croissance de la géothermie, comme le besoin d'une énergie propre régulière et de nouvelles technologies géothermiques

** La société de courtage n'a pas prévu que la demande croissante en énergie de l'IA mette soudainement Ormat et l'industrie sous les projecteurs, ajoute le courtier

** La société est un acteur établi de la géothermie qui est bien positionné pour bénéficier de l'attention renouvelée de l'industrie, qui pourrait être prête pour une révolution semblable à celle du schiste, soutenue par le marché du pétrole et du gaz" - Piper Sandler

** L'action est notée "achat" en moyenne; la prévision médiane est de 98 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, ORA est en hausse de ~34,4 % cette année