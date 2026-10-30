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Piper Sandler en baisse après des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 14:04

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** L'action de la banque d'investissement Piper Sandler PIPR.N recule d'environ 4% à 65,99 dollars en pré-ouverture

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 87 cents au troisième trimestre, inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 92 cents, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un chiffre d'affaires de 443 millions de dollars au troisième trimestre, contre des prévisions des analystes de 463,3 millions de dollars

** La société a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions de 200 millions de dollars

** Trois des cinq courtiers attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou supérieure, un "conserver" et un "vendre"; leur objectif de cours médian est de 80 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 17,73% depuis le début de l'année

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