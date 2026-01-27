Pinterest supprime jusqu'à 15 % des emplois pour réorienter ses ressources vers l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pinterest PINS.N a déclaré mardi qu'il réduirait ses effectifs de moins de 15% et réduirait l'espace de bureau, car la société de médias sociaux cherche à réaffecter les ressources à des rôles et à des initiatives axés sur l'intelligence artificielle.

L'annonce intervient alors que l'entreprise est en concurrence avec TikTok et META.O Facebook et Instagram, qui appartiennent à Meta, pour les budgets de publicité numérique, car ces plateformes continuent d'attirer les spécialistes du marketing grâce à leur vaste base d'utilisateurs.

Pinterest comptait 5 205 employés à temps plein en septembre 2025. La dernière suppression d'emploi se traduirait par moins de 780 postes.

Lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial, des cadres supérieurs ont déclaré que si des emplois allaient disparaître , de nouveaux emplois allaient apparaître, et deux d'entre eux ont déclaré à Reuters que l'IA servirait d'excuse aux entreprises qui prévoyaient de toute façon de procéder à des licenciements.

La semaine dernière, le fabricant de logiciels de conception Autodesk a également annoncé une réduction de 7 % des effectifs afin de réorienter les investissements vers sa plateforme cloud et ses efforts en matière d'IA.

"De nombreuses entreprises doivent montrer aux investisseurs que leurs dépenses substantielles en matière d'IA n'en valent pas seulement la peine, mais aussi qu'elles font des coupes ailleurs pour les financer", a déclaré Danni Hewson, responsable de l'analyse financière chez AJ Bell.

Pinterest a également déclaré qu'il prévoyait de fermer les petits espaces de bureaux liés à ses acquisitions. Ses actions étaient en baisse de 3,5 % dans les échanges volatils de pré-marché.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à des frais de restructuration avant impôts d'environ 35 à 45 millions de dollars et qu'elle achèverait le plan de restructuration d'ici la fin de son troisième trimestre, qui se termine le 30 septembre.

La plateforme permet aux utilisateurs de créer des tableaux d'épingles personnalisés, qui sont souvent étiquetés avec des catégories thématiques telles que "tenues de printemps" ou "conversations sur la toile", en collectant et en organisant le contenu des détaillants, des marques, des créateurs, des éditeurs et des utilisateurs.

Layoffs.fyi, un site web qui suit les suppressions d'emplois dans le secteur de la technologie, a estimé que plus de 123 000 employés avaient été licenciés par 269 entreprises en 2025.