Pinterest chute après l'annonce de licenciements

(Mises à jour)

27 janvier - ** Les actions de la plateforme de partage d'images Pinterest PINS.N chutent de 5,4 % à 24,50 $ ** La société va supprimer ~15% de ses effectifs, soit moins de 780 postes

** La société cherche à réaffecter ses ressources à des initiatives axées sur l'IA et prévoit de fermer de petits espaces de bureaux liés à ses acquisitions

** La société prévoit des charges de restructuration avant impôts comprises entre environ 35 millions et environ 45 millions de dollars

** En 2025, l'action PINS a chuté de 10,7 %