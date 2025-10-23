Pierre & Vacances signe une 4e année de croissance consécutive
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 18:19
Dans le détail, les activités touristiques ont généré 1875 millions d'euros de revenus (+3,8%), portées à la fois par l'hébergement (+3,3%) et les autres activités touristiques (+5,3%). Maeva.com affiche la plus forte croissance (+11,1%) devant Adagio (+3,9%), Pierre & Vacances (+3,6%) et Center Parcs (+3,1%).
Malgré un environnement économique et politique difficile 'le Groupe clôture son exercice avec des performances en croissance pour la 4? année consécutive', souligne Franck Gervais, Directeur Général du groupe.
L'EBITDA ajusté attendu pour l'exercice est confirmé au-dessus de 180 millions d'euros, en amélioration par rapport aux 163 millions d'euros de l'année précédente (hors éléments non récurrents). Pour le 1er trimestre 2025/2026, les réservations sont en hausse sur l'ensemble des marques, tirées à la fois par une hausse des prix et des volumes, précise le communiqué du groupe.
Le groupe indique aborder 'avec confiance' son plan ambitieux de croissance rentable et de stratégie d'expansion à horizon 2030.
Valeurs associées
|1,700 EUR
|Euronext Paris
|+0,47%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris a terminé en petite hausse jeudi, après une séance classique de résultats d'entreprises avec quelques surprises. L'indice vedette de la place parisienne a pris 0,23%, soit un gain de 18,91 points, pour s'établir à 8.225,78 points. "C'est une ... Lire la suite
-
(AOF) - Le promoteur immobilier Nexity a enregistré un chiffre d'affaires 9 mois de 1,932 milliard d'euros, en baisse de 20%. Le chiffre d’affaires hors activités cédées a reculé de 17% à 1,93 milliard d'euros. La baisse est principalement due à la chute de 88% ... Lire la suite
-
Valeo a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable au troisième trimestre, reflet notamment d'effets de changes négatifs liés à la hausse de l'euro, et confirmé ses objectifs 2025. L'équipementier automobile, spécialiste des aides à la conduite et des systèmes ... Lire la suite
-
Bolloré a fait état d'une baisse organique de 24% de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 630 millions d'euros, affecté par le repli des cours pétroliers et une diminution des volumes. Le chiffre d'affaires de Bolloré Energy, la principale unité du ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer