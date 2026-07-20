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Pierre & Vacances conclut un accord en vue de son rachat par Mubadala Capital
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 08:44

Mubadala Capital a conclu un accord avec Pierre & Vacances en vue du lancement d'une OPA volontaire en numéraire sur l'ensemble des actions du groupe. L'opération, qui doit encore franchir plusieurs étapes réglementaires, permettrait au fonds de prendre le contrôle de l'exploitant de résidences de tourisme.

Dans ce cadre, Mubadala Capital a d'ores et déjà sécurisé des engagements d'apport de la part d'actionnaires représentant 80,13% du capital de Pierre & Vacances, lui assurant un large soutien à son projet.

Le conseil d'administration de Pierre & Vacances a accueilli favorablement l'offre à l'unanimité. Sous réserve de l'avis de l'expert indépendant, de la consultation des représentants du personnel et de son avis motivé conformément à la réglementation de l'Autorité des marchés financiers (AMF), il considère que cette opération est dans l'intérêt de la société, de ses actionnaires, de ses salariés et de l'ensemble de ses parties prenantes.

Le dépôt de l'OPA est attendu au plus tard au premier trimestre 2027. Sa réalisation demeure toutefois conditionnée à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, à l'approbation par les actionnaires d'une distribution exceptionnelle de primes de 0,11 EUR par action ainsi qu'à l'obtention des dérogations requises dans le cadre des accords de financement en vigueur.

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