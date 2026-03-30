Pierre Premier Gestion accélère sur l’immobilier d’exploitation

(AOF) - Alors que le marché immobilier reste marqué par le recul des volumes, la sélectivité accrue des financements et une prudence généralisée des investisseurs, Pierre Premier Gestion fait le choix inverse : continuer à investir, mais différemment. En 2025, la société de gestion a renforcé son positionnement sur un immobilier d’exploitation adossé à des usages identifiés et des opérateurs solides, tout en franchissant une étape décisive dans sa structuration.

Cette stratégie, déployée dans un contexte encore incertain, permet à Pierre Premier Gestion d'afficher des performances positives sur l'ensemble de ses fonds ouverts, tout en préparant un changement d'échelle dans un marché de la gestion immobilière en voie de consolidation.

Pour Gérald Prouteau, directeur du développement et associé fondateur, "investir pendant les phases de tension suppose de privilégier la lisibilité des cash-flows, la qualité des exploitants et la durabilité des usages".

En 2025, l'ensemble des OPPCI de Pierre Premier Gestion affiche des performances dans la continuité des années précédentes.

PPG Croissance – Part B affiche une performance de 8,06% en 2025. Le fonds, qui totalise désormais dix-neuf actifs et 109 millions d'euros d'actifs brut sous gestion, a réorienté une partie de ses investissements vers des actifs exploités par WeForm, concept réunissant formation, sport et santé, avec trois acquisitions réalisées au Havre, à Clermont-Ferrand et à Bordeaux.

PPG Retail – Part A ressort à 6,29% en 2025, malgré la hausse des droits d'enregistrement, qui a amputé la performance d'environ 0,58%. Fort de trente-huit actifs avec 183 MEUR d'actifs brut sous gestion, le fonds étudie des opportunités ciblées dans les secteurs du discount, de l'alimentaire et de la restauration, considérés comme plus résilients en phase de ralentissement économique.

BK OPCI – Part A, fermé aux souscriptions depuis le 31 décembre 2025, enregistre une performance de 8,39 % en 2025. Le fonds a acquis dix nouveaux actifs sur l'exercice et dispose de capacités d'investissement supplémentaires pour 2026, grâce aux liquidités issues de refinancements et d'arbitrages.

La société maintient par ailleurs une politique de collecte volontairement sélective, afin de préserver l'équilibre rendement-risque de ses portefeuilles. Au 31 décembre 2025, les encours sous gestion atteignent près de 840 MEUR.

Début 2026, Pierre Premier Gestion a franchi une nouvelle étape en nouant un partenariat stratégique avec le groupe Players, acteur majeur du sport-loisir indoor en France. Ce partenariat repose sur l'acquisition de terrains et la construction d'actifs immobiliers dédiés, exploités par le groupe Players dans le cadre de baux fermes de douze ans.

La société de gestion prévoit la réalisation de trois à cinq actifs par an, représentant un volume d'investissement annuel compris entre 10 et 25 MEUR. Ces opérations viendront renforcer la diversification du fonds PPG Croissance, tout en s'inscrivant dans une logique d'immobilier exploité et de revenus sécurisés.

Dans un marché de la gestion immobilière en pleine recomposition, Pierre Premier Gestion entend ainsi conjuguer continuité de la performance et transformation de son modèle, en misant sur des actifs lisibles, exploités et ancrés dans les usages du quotidien.