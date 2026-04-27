Pierre-André de Chalendar succédera à Michel de Rosen à la tête de Forvia
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 08:20
Forvia fait part de la démission de Michel de Rosen de son mandat d'administrateur, qui prendra effet à l'issue de l'AG annuelle, prévue le 4 juin, concomitamment à la cessation de ses fonctions de président du conseil d'administration.
Dans ces conditions, le conseil a décidé de proposer à l'AG annuelle la nomination de Pierre-André de Chalendar, censeur de Forvia depuis le 1er septembre 2025, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans.
Sous réserve de cette nomination, le conseil a aussi décidé de nommer Pierre-André de Chalendar membre du comité de gouvernance, des nominations et du développement durable, et pourra, à l'issue de l'AG, l'élire président du conseil.
Pierre-André de Chalendar cumule plus de 30 ans d'expérience, ayant occupé différents postes de direction, notamment au sein de Saint-Gobain, comme directeur général de 2007 à 2021, et président du conseil d'administration de 2010 à 2024.
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