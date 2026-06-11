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Présidentielle: LFI demande la "création d'une instance de surveillance de la campagne"
information fournie par AFP 11/06/2026 à 14:34

LFI demande la "création d'une instance de surveillance de la campagne" pour la présidentielle de 2027 ( AFP / Philippe HUGUEN )

LFI demande la "création d'une instance de surveillance de la campagne" pour la présidentielle de 2027 ( AFP / Philippe HUGUEN )

La France insoumise demande, dans un courrier à Sébastien Lecornu, la "création d'une instance de surveillance de la campagne" présidentielle 2027, alors que le Premier ministre réunit jeudi les formations politiques pour aborder la question des ingérences électorales.

Cette instance "réunirait des représentants des candidats à l'élection présidentielle de 2027, afin de pouvoir les informer des opérations d'ingérences électorales identifiées par les services de l'État", écrit LFI dans ce courrier qui doit être transmis à Sébastien Lecornu pendant la réunion à Matignon jeudi après-midi.

Le mouvement de gauche radicale demande également de "pénaliser les ingérences électorales reposant sur des communications artificielles" (bots, IA...) et d'"interdire le ciblage et le micro-ciblage politique".

"C'est-à-dire interdire durant la période électorale toute sélection et diffusion de messages politiques fondés sur le profilage de données personnelles", précise LFI.

Les Insoumis veulent également la création d'une "Haute Autorité Electorale, chargée d'organiser et de sécuriser les processus électoraux en France".

"Elle permettrait une meilleure coordination des administrations compétentes", assure LFI.

La France insoumise mentionne également dans sa lettre "un doute sur la volonté du gouvernement de lutter contre les ingérences étrangères lorsqu'elles visent des opposants politiques".

"Pourtant, la condition indispensable à ce combat est qu'il puisse être mené en dehors de tout intérêt partisan", assure la formation de Jean-Luc Mélenchon.

La réunion à Matignon vise à faire la transparence sur les ingérences passées, comme celle qui a visé, en provenance d'une entreprise israélienne, des candidats de LFI aux municipales, et à "identifier les risques" pour les suivantes en 2027, avec potentiellement deux scrutins, la présidentielle et des législatives.

Le parquet de Paris a ouvert fin mai une enquête sur la possible ingérence d'une entreprise israélienne aux dépens des candidats insoumis Sébastien Delogu (Marseille), François Piquemal (Toulouse) et David Guiraud (Roubaix).

Le service chargé de lutter contre ces manipulations en ligne Viginum avait alerté sur une "campagne malveillante, impliquant un acteur localisé à l'étranger, (qui) est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation".

Un projet de loi, annoncé en avril par Emmanuel Macron, est également en préparation. Le président a notamment ciblé la Russie qui "achète massivement en période électorale des millions de faux comptes" sur les réseaux sociaux.

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