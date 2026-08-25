Photonis Defense (Exosens) va livrer 1 600 systèmes BiNOD à l'US Army

Exosens annonce que sa filiale américaine, Photonis Defense, s'est vu attribuer une commande portant sur la livraison de 1 600 systèmes complets dans le cadre du programme de dispositifs de vision nocturne binoculaires BiNOD (Binocular Night Observation Device) de l'US Army.

Cette première commande passée dans le cadre du contrat de type IDIQ (Indefinite-Delivery/Indefinite-Quantity) de 352,6 MUSD, annoncé en mars 2026, ouvre une nouvelle phase dans le développement d'Exosens aux Etats-Unis.

Cette commande, dont les conditions financières ne sont pas communiquées, constitue également une étape importante du programme BiNOD, marquant le démarrage de la production initiale à faible cadence à l'issue de tests clés et de la phase de qualification.

Photonis Defense assurera la fabrication et les essais des systèmes BiNOD complets aux Etats-Unis, intégrant les tubes intensificateurs d'image haute performance d'Exosens. Les premières livraisons sont attendues d'ici à fin 2026 et la majorité des livraisons est prévue tout au long de l'année 2027.

"En associant notre leadership technologique dans la vision nocturne à des capacités industrielles évolutives aux Etats-Unis, nous réaffirmons notre engagement à être un partenaire de confiance de l'US Army", commente Jérôme Cerisier, directeur général d'Exosens.