Photonis Defense (Exosens) signe un contrat avec l'amée US pour jusqu'à $353 mlns

Exosens EXENS.PA a annoncé lundi que sa filiale américaine Photonis Defense s’est vu attribuer par l'armée américaine un contrat d'une valeur maximale de 352,6 millions de dollars (300,09 millions d'euros) portant sur les dispositifs de vision nocturne binoculaires.

Dans un communiqué, le fabricant français d'instruments d'optique précise qu'il s'agit d'un contrat à prix ferme de type IDIQ (Indefinite Delivery/Indefinite Quantity) attribué par l’U.S. Army Contracting Command.

Ce contrat couvre le développement, la production et les essais de dispositifs de vision nocturne binoculaires BiNOD de l’armée américaine jusqu’au 27 février 2033.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)