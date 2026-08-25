Photonis Defense (Exosens) décroche une première commande de 1.600 systèmes BiNOD pour l’U.S. Army

Exosens SA EXENS.PA :
* PHOTONIS DEFENSE REMPORTE UNE COMMANDE SUR LA LIVRAISON DE 1 600 SYSTÈMES COMPLETS
* UNE PREMIÈRE COMMANDE POUR LE PROGRAMME BINOD DE L’U.S. ARMY
* LES PREMIÈRES LIVRAISONS SONT ATTENDUES D’ICI FIN 2026
* LA MAJORITÉ DES LIVRAISONS PRÉVUE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2027
* PHOTONIS DEFENSE ASSURERA LA FABRICATION ET LES ESSAIS DES SYSTÈMES BINOD COMPLETS AUX ÉTATS-UNIS
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(Rédaction de Gdansk)
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