Phillips 66 signale des émissions à la raffinerie de Borger, au Texas, le 16 décembre

Phillips 66 PSX.N :
* SIGNALE QUE LES ÉMISSIONS DE L'UNITÉ DE TRAITEMENT ET DE LA TORCHÈRE ONT DÉPASSÉ 500 LBS. SO2 À LA RAFFINERIE DE BORGER, TEXAS
* SIGNALE QUE L'ÉVÉNEMENT A COMMENCÉ LE 15 DÉC. 15 À ENVIRON 11:00 HEURES ET S'EST TERMINÉ LE DEC. 16 DÉCEMBRE VERS 06:45 HEURES
* UNE ENQUÊTE SUR LA CAUSE DE L'ÉVÉNEMENT SERA MENÉE
* LE PERSONNEL D'EXPLOITATION S'EST EFFORCÉ DE STABILISER L'UNITÉ AFIN DE MINIMISER LES ÉMISSIONS
SOURCE: TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY (TCEQ) FILING CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 149 000 BARILS PAR JOUR
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