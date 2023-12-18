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Phillips 66 signale des émissions à la raffinerie de Borger, au Texas, le 16 décembre
information fournie par Reuters18/12/2023 à 04:37

Phillips 66 PSX.N :

* SIGNALE QUE LES ÉMISSIONS DE L'UNITÉ DE TRAITEMENT ET DE LA TORCHÈRE ONT DÉPASSÉ 500 LBS. SO2 À LA RAFFINERIE DE BORGER, TEXAS

* SIGNALE QUE L'ÉVÉNEMENT A COMMENCÉ LE 15 DÉC. 15 À ENVIRON 11:00 HEURES ET S'EST TERMINÉ LE DEC. 16 DÉCEMBRE VERS 06:45 HEURES

* UNE ENQUÊTE SUR LA CAUSE DE L'ÉVÉNEMENT SERA MENÉE

* LE PERSONNEL D'EXPLOITATION S'EST EFFORCÉ DE STABILISER L'UNITÉ AFIN DE MINIMISER LES ÉMISSIONS

SOURCE: TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY (TCEQ) FILING CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 149 000 BARILS PAR JOUR

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