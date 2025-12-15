Phillips 66 revoit à la hausse son plan d'investissement pour 2026 afin de se concentrer sur l'expansion de ses projets dans le secteur intermédiaire et le raffinage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long du document)

Phillips 66 PSX.N a approuvé un budget d'investissement de 2,4 milliards de dollars pour 2026, légèrement supérieur à ses prévisions pour cette année, alors qu'il réoriente ses dépenses de croissance vers l'expansion de son réseau intermédiaire de liquides de gaz naturel (NGL) et vers des projets de raffinage à rendement plus élevé.

Le plan de dépenses, annoncé lundi, souligne la priorité accordée par le raffineur américain au rendement pour les actionnaires en investissant dans des actifs visant à améliorer les marges et les flux de trésorerie dans l'ensemble de ses activités intégrées, a déclaré le directeur général Mark Lashier.

L'acquisition de la totalité de WRB Refining, qui exploite d'importantes raffineries dans l'Illinois et au Texas, auprès de Cenovus Energy CVE.TO en septembre, devrait accroître ses options de traitement du brut.

Son budget d'investissement pour les unités midstream et de raffinage, qui s'élève à 1,1 milliard de dollars chacune, est à comparer aux dépenses estimées à 975 millions de dollars et 822 millions de dollars, respectivement, en 2025.

Les principaux investissements dans le secteur intermédiaire comprennent l'usine de traitement de gaz d'Iron Mesa, une installation de 300 millions de pieds cubes par jour dans le bassin permien qui devrait démarrer au premier trimestre 2027.

Elle comprend également l'extension du pipeline de LGN Coastal Bend, qui portera sa capacité à 350 000 barils par jour d'ici le quatrième trimestre de 2026.

En outre, Phillips 66 prévoit un nouveau fractionneur à Corpus Christi qui ajouterait 100 000 barils par jour à la capacité de fractionnement des LGN. La décision finale d'investissement devrait être prise au début de l'année 2026, et l'achèvement des travaux est prévu pour 2028.

Un fractionneur sépare les LGN mixtes en produits individuels tels que l'éthane, le propane et le butane, ce qui permet de les commercialiser, de les transporter ou de les exporter séparément.

Le plan d'investissement de croissance pour le segment du raffinage comprend le projet d'amélioration de la qualité de l'essence Humber, qui devrait démarrer au deuxième trimestre 2027, et plus de 100 projets plus petits visant à améliorer la flexibilité du brut, l'optimisation des charges d'alimentation et les rendements en produits propres.