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Phillips 66 prévoit de faire fonctionner ses raffineries à un taux d'utilisation de la capacité de l'ordre de 95 % au troisième trimestre
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 18:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le raffineur indépendant américain Phillips 66 PSX.N prévoit d'exploiter ses raffineries à un taux d'environ 95 % de leur capacité combinée au troisième trimestre 2026, a annoncé mercredi la société lors d'une conférence téléphonique consacrée à la présentation de ses résultats du deuxième trimestre.

Les raffineries de la société ont fonctionné au-delà de leur capacité nominale au cours du deuxième trimestre, a déclaré le directeur général Mark Lashier lors de la conférence téléphonique avec les analystes de Wall Street.

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