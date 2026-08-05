Phillips 66 prévoit de faire fonctionner ses raffineries à un taux d'utilisation de la capacité de l'ordre de 95 % au troisième trimestre

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Le raffineur indépendant américain Phillips 66 PSX.N prévoit d'exploiter ses raffineries à un taux d'environ 95 % de leur capacité combinée au troisième trimestre 2026, a annoncé mercredi la société lors d'une conférence téléphonique consacrée à la présentation de ses résultats du deuxième trimestre.

Les raffineries de la société ont fonctionné au-delà de leur capacité nominale au cours du deuxième trimestre, a déclaré le directeur général Mark Lashier lors de la conférence téléphonique avec les analystes de Wall Street.